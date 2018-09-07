2018 DGS tercihleri ne zaman başlıyor? binlerce öğrenci merak içerisinde bir lisans programlarına tercihlerini yapmak için tercih kılavuzunun açıkmasını bekliyorlar. Peki DGS tercihleri ne zaman başlıyor? ÖSYM, DGS tercih kılavuzunu yayınladı. İşte DGS'ye ait tüm bilgiler...

2018 DGS TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2018 DGS sınava giren adaylar sınav puanlarını öğrendikten sonra, tercih işlemlerini ne zaman ve nasıl yapacaklarını ÖSYM'nin resmi internet adresinden sorgulayabilecekler.Sınav tercihlerinin doğru olarak yapılabilmesi için öncelikle kılavuzda yer alacak tablo yardımıyla ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecek. Buna dikkat etmek gerekiyor çünkü bunların dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacak.

2018 DGS tercih kılavuzu için tıklayınız

DGS TERCİH YERLEŞTİRMELERİ

Yerleştirme işlemi, adayların 2018-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B’nin puanı aday A’dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2018-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2018-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.

Aşağıdaki bağlantıdan DGS sonuç sorgulama sayfasına ulaşabilr ve puanınızı öğrenebilirsiniz. Sorgulama için T.C. kilim numaranız ve aday şifreniz ile giriş yapmnız gerekmektedir.

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