2016 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihleri başladı. Tercihler bugün (07 Ekim) sona erecek. ÖSYM'nin sitesinde yer alan bilgiye göre tercihler bireysel olarak https://ais.osym.gov.tr/ adresinden yapılacak.

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün ve açıköğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için düzenleniyor.

DGS TERCİHİ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ...

DGS TERCİHİ NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarını öğrenen adaylar ne zaman ve nasıl tercih yapacaklarını http://www.osym.gov.tr/ adresinden öğreneceklerdir. Adayların tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin İnternet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercihlerinizi doğru olarak yapılabilmek için önce Tablo-2'yi dikkatlice inceleyiniz. Bu tabloda, mezun olan adayların hangi lisans programlarında tercih yapabilecekleri belirlenecektir. Bunun dışındali alanlarda tercih yapanların tercihleri geçersiz sayılacaktır.

Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini göstermektedir.

Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1’de yer alan lisans programlarını detaylı bir şekilde inceledikten sonra tercih yapmalıdır. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları uygun olmayan programı tercih edip yerleştirilmek adayın kendi sorumluluğundadır. Tercih sırasında puan yeterli ise tercih sırası önem kazanmaktadır.

Tercih yapılırken sıralamada ilk sıralarda en çok istenilen programlar yer almalıdır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1’den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

Tercih işlemi tamamlandıktan sonra yazıcıdan tercih listesi alınmalı ve saklanmalıdır. ercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

YERLEŞTİRME

Yerleştirme işlemi yapılırken, adayların 2016-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacaktır.

Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır.