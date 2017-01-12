Olay, merkez Nilüfer ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Z.B.K.’yı arayan bir şahıs, kendisini polis olarak tanıttı. Şüpheli, Z.B.K.’ya, “DHKP-C terör örgütü, anne ve babanın kimliklerini kullanıp, kuyumcu soygununa karıştı. Evdeki ziynet eşyalarını bir torbaya koyup vereceğimiz adrese getir. Orada karşılaştırma yapacağız” dedi.

Bunun üzerine paniğe kapılan Z.B.K., 2’şer adet altın set, alyans, küpe, 1’er adet zincir altın ve kolyeyi poşete koyup, kendi elleriyle esmer tenli, kirli sakallı bir şahsa teslim etti. Kendisini arayan numaraya ulaşamayan Z.B.K., dolandırıldığını anlayarak polise müracaat etti.

Orhangazi ilçesi Muradiye Mahallesi’nde meydana gelen başka bir olayda ise, R.Ç., Ö.O. ve M.G., İ.G.’nin kendilerini 20 bin lira dolandırdığı iddiasıyla polise başvurdu. Polisin her iki olayla alakalı tahkikatı sürüyor.