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DHKP-C üyesi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın Kos Adası’na tek kişilik şişme botla kaçmaya çalışan DHKP-C terör örgütü üyesi yakalandı. DHKP-C üyesinin 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

DHKP-C üyesi Yunanistana kaçarken yakalandı

06 Kasım 2017 21:19

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sahte kimlik kullanarak tek kişilik şişme botla Yunanistan’ın Kos Adası'na kaçmak isteyen C.E. isimli şahıs yakalandı. Bodrum Terörle Mücadele Büro Amirliğine getirilen ve hakkında detaylı araştırma yapılan şahsın gerçek kimliği tespit edildiğinde DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen C.E., bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. 

Eren Ayhan
 

 

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