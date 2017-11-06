DHKP-C üyesi Yunanistan’a kaçarken yakalandı

Edinilen bilgiye göre, önceki gün Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından sahte kimlik kullanarak tek kişilik şişme botla Yunanistan’ın Kos Adası'na kaçmak isteyen C.E. isimli şahıs yakalandı. Bodrum Terörle Mücadele Büro Amirliğine getirilen ve hakkında detaylı araştırma yapılan şahsın gerçek kimliği tespit edildiğinde DHKP-C terör örgütüne üye olmak suçundan 6,5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi. Sağlık kontrolünden geçirilen C.E., bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Eren Ayhan

