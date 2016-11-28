İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DHKP-C'nin faaliyetlerini engellemek için çalışma başlattı. Çalışma kapsamında örgütün Gazi Mahallesi sorumlusu olduğu belirlenen V.P. takibe alındı. Yapılan takiplerin ardından düzenlenen operasyonla şüpheli gözaltına alındı. Sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülen V.P'nin, yapılan sorgulamada değişik tarihlerde Gazi Mahallesi'nde korsan gösterilere katıldığı ve örgüt adına çok sayıda cezalandırma eylemlerinde bulunduğu ortaya çıktı. Ayrıca şüphelinin çok sayıda vatandaşı darp ve tehdit ettiği belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.