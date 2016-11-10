Edinilen bilgilere göre, 23 Şubat 2016 tarihinde Sultangazi’de terör örgütü DHKP-C üyeleri, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle aradıkları Mehmet Çelik’i bulamayınca kardeşi Murat Çelik ve yanında bulunan Mustafa Ürek’e pompalı tüfekle ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu Murat Çelik ve o sırada sokaktan geçen lise öğrencisi Mehmet Emin Akgül hayatını kaybederken, Mustafa Ürek ise yaralanmıştı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ara operasyonlarda, olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınmış, ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

YUNANİSTAN’A KAÇACAKTI

Yaşanan saldırı ile çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, saldırı emrini Sevinç B.’nin verdiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Sevinç B.’nin Mersin’de olduğu tespit edildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda, şüpheli Sevinç B. Mersin’de koyda bulunan teknede yakalandı. Yunanistan’a kaçacağı iddia edilen şüphelinin üzerinden ’Leyla Sancar’ ismine düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Sevinç B. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Sorguya alınan Sevinç B.’nin 7 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, lise öğrencisi Mehmet Emin Akgül ve Murat Çelik’in hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü DHKP-C’nin silahlı kanat sorumlularından olduğu belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.