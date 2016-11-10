Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » DHKP-C’nin silahlı kanat sorumlusu tutuklandı

DHKP-C’nin silahlı kanat sorumlusu tutuklandı

Terör örgütü DHKP-C’nin silahlı kanat sorumlusu, yurt dışına kaçacağı sırada Mersin’de düzenlenen operasyonda yakalandı. Yakalanan şüphelinin, Sultangazi’de Murat Çelik ve lise öğrencisi Mehmet Emin Akgül’ün hayatını kaybettiği saldırının azmettiricisi olduğu ortaya çıktı.

DHKP-Cnin silahlı kanat sorumlusu tutuklandı

10 Kasım 2016 18:50

Edinilen bilgilere göre, 23 Şubat 2016 tarihinde Sultangazi’de terör örgütü DHKP-C üyeleri, uyuşturucu sattığı gerekçesiyle aradıkları Mehmet Çelik’i bulamayınca kardeşi Murat Çelik ve yanında bulunan Mustafa Ürek’e pompalı tüfekle ateş açmıştı. Açılan ateş sonucu Murat Çelik ve o sırada sokaktan geçen lise öğrencisi Mehmet Emin Akgül hayatını kaybederken, Mustafa Ürek ise yaralanmıştı.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ara operasyonlarda, olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli gözaltına alınmış, ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

YUNANİSTAN’A KAÇACAKTI

Yaşanan saldırı ile çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, saldırı emrini Sevinç B.’nin verdiğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu şüpheli Sevinç B.’nin Mersin’de olduğu tespit edildi. İstanbul İstihbarat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın koordinesinde yürütülen operasyonda, şüpheli Sevinç B. Mersin’de koyda bulunan teknede yakalandı. Yunanistan’a kaçacağı iddia edilen şüphelinin üzerinden ’Leyla Sancar’ ismine düzenlenmiş sahte kimlik ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Sevinç B. sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Sorguya alınan Sevinç B.’nin 7 ayrı suçtan hakkında yakalama kararı bulunduğu öğrenilirken, lise öğrencisi Mehmet Emin Akgül ve Murat Çelik’in hayatını kaybettiği silahlı saldırının azmettiricisi olduğu ortaya çıktı. Terör örgütü DHKP-C’nin silahlı kanat sorumlularından olduğu belirlenen şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Etiketler: DHKP-C, silahlı kanat sorumlusu, tutuklandı


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 18°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 23°C

  • Trabzon

    Trabzon 18°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!