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DHKP-C'nin üst düzey yöneticisi tutuklandı

İstanbul'da terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonda aralarında örgüt yöneticilerinin de bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHKP-Cnin üst düzey yöneticisi tutuklandı

07 Ekim 2016 15:15

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DHKP-C'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında örgütün üst düzey yöneticilerinden C.S.E isimli şüpheliyi belirleyerek çalışma başlattı. Çalışma kapsamında yapılan teknik ve fiziki takip sonucu C.S.E.'nin terör örgütü DHKP-C'nin yurtdışı yapılanmasıyla ilgilendiğini belirledi. Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, C.S.E'nin yurt dışında ve Türkiye'de bulunan örgüt yöneticileriyle görüşmeler sağladığını belirlemesi üzerine İstanbul'da birçok adrese operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında aralarında C.S.E. isimli şahsın da bulunduğu 8 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Sorguya alınan şüphelilerin C.S.E.’nin talimatlarıyla cezalandırma ve korsan eylemlere karıştıkları ortaya çıktı. Öte yandan, gözaltına alınan diğer şüphelilerden M.C.'nin örgütün para ilişkilerini yönettiği ve örgüt adına zorla para topladığı öğrenilirken, S.F., İ.A., G.K. ve A.T.'nin çeşitli eylemlere karıştıkları Ç.A.ile C.K.'nın ise örgütün bölgesel yapılanmasında yer aldıkları iddia edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen C.S.E., M.C., S.F., İ.A., G.K., A.T., Ç.A. ve C.K. isimli 8 şüpheli çıkartıldıkları mahkemece tutuklandı. 

Tugay Saday

Etiketler: DHKP-C, İstanbul


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