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DHKP/C ile bağlantılı dergiye baskında 1 gözaltı

İstanbul’da terör örgütü DHKP/C ile bağlantılı olduğu ileri sürülen bir derginin merkezine düzenlenen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.

DHKP/C ile bağlantılı dergiye baskında 1 gözaltı

02 Ağustos 2017 14:53

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı İstihbarat Şube ile Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar neticesinde Sultangazi’de terör örgütü DHKP/C ile bağlantılı olduğu ileri sürülen ‘Yürüyüş Dergisi’ adlı yayın organına sabah saat 10.00 sıralarında operasyon düzenledi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen baskında 1 kişi gözaltına alınırken, terör örgütü DHKP/C ile ilgili olduğu öne sürülen bazı örgütsel dokümanlara da el konuldu. Operasyonda binanın yangın merdiveninden kaçtığı tespit edilen 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü kaydedildi. 

Sadık Kahraman


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