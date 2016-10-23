Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Ekonomi
  •  » DHL’in Türkiye CEO’su Face Dergisine konuştu

DHL’in Türkiye CEO’su Face Dergisine konuştu

Gaziantep ve bölgenin etkin iş ve aktüalite dergisi Gaziantep Face Dergisi’nin yeni kapak konuğu DHL Express Türkiye CEO’su Markus Reckling oldu.

DHLin Türkiye CEOsu Face Dergisine konuştu

23 Ekim 2016 13:09

Yaklaşık 2 yıldır İş Dünyası’nın öne çıkan etkin isimlerini ve girişimciliğe değer veren birçok yöneticiyi okurları ile buluşturan Gaziantep Face Dergisi ,Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’dan sonra yeni sayısında da DHL Express Türkiye CEO’su Markus Reckling’e Gaziantep ile ilgili bir çok soru yöneltti. Gaziantep’in her zamanki gibi girişimci bir kent olduğunu röportajında vurgulayan ünlü CEO aynı zamanda büyük Pazar payına sahip olan Gaziantep ile ilgili “Bir CEO olarak Gaziantep’in girişimciliğini ve önemini dünyanın geri kalanı ile paylaşmanın benim sorumluluğum olduğunu hissediyorum” diyerek önemli mesajlar verdi.

Derginin yeni sayısında Gaziantep’in önemli kalemleri ve etkin konuklar da yer alıyor. 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

EKONOMİ VİDEO GALERİ
EKONOMİ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 21°C

  • Ankara

    Ankara 20°C

  • İzmir

    İzmir 23°C

  • Bursa

    Bursa 22°C

  • Trabzon

    Trabzon 21°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!