Yaklaşık 2 yıldır İş Dünyası’nın öne çıkan etkin isimlerini ve girişimciliğe değer veren birçok yöneticiyi okurları ile buluşturan Gaziantep Face Dergisi ,Pegasus Havayolları Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı’dan sonra yeni sayısında da DHL Express Türkiye CEO’su Markus Reckling’e Gaziantep ile ilgili bir çok soru yöneltti. Gaziantep’in her zamanki gibi girişimci bir kent olduğunu röportajında vurgulayan ünlü CEO aynı zamanda büyük Pazar payına sahip olan Gaziantep ile ilgili “Bir CEO olarak Gaziantep’in girişimciliğini ve önemini dünyanın geri kalanı ile paylaşmanın benim sorumluluğum olduğunu hissediyorum” diyerek önemli mesajlar verdi.

Derginin yeni sayısında Gaziantep’in önemli kalemleri ve etkin konuklar da yer alıyor.