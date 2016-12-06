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DHMİ Kasım ayı verilerini açıkladı

Devlet Hava Meydanları İşletmesi(DHMİ) Genel Müdürlüğü, 2016 Yılı Kasım Ayı yolcu, uçak ve yük trafiklerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında 12 milyon 450 bin, 11 aylık süreçte ise 161 milyon 874 bin yolcuya hizmet verildi.


06 Aralık 2016 17:33

İç hat uçak trafiğinde yüzde 8 artış
2016 Yılı Kasım ayında Türkiye geneli havalimanlarına iniş kalkış yapan uçak trafiği, bir önceki yılın Kasım ayına göre, iç hatlarda yüzde 8 artışla 70 bin 597, dış hatlarda ise yüzde 13,5 azalışla 35 bin 609 oldu. Türkiye hava sahasında Kasım Ayında, yüzde 9,3 artışla 30 bin 109 üstgeçiş (Overflight) uçak trafiği gerçekleşti. Böylece 2016 yılı Kasım ayında hizmet verilen uçak sayısı yüzde 2 artışla 136 bin 315 oldu.

İç hat yolcu trafiği yüzde 6,6 arttı
2016 Yılı Kasım ayı itibariyle iç hat yolcu trafiği yüzde 6,6 artışla 8 milyon 107 bin 477 olurken, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 10,5 azalışla 4 milyon 319 bin 318 oldu. Kasım ayında havayolunu tercih eden yolcu sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre toplamda (direkt transit dâhil) yüzde 0,04 azalışla 12 milyon 450 bin 108 olarak gerçekleşti.

Yük taşımacılığı yüzde 2,9 arttı
2016 Yılı Kasım Ayı itibariyle iç hatlarda yüzde 0,6 azalışla 59 bin 787 ton, dış hatlarda yüzde 4,2 artışla 161 bin 419 ton, toplamda ise yüzde 2,9 artışla 221 bin 206 ton yük (Kargo+Posta+Bagaj) taşımacılığı gerçekleşti.
11 ayda 161 milyon 874 bin yolcu trafiği gerçekleşti

2016 Yılı Kasım Sonu (11 aylık) gerçekleşmelerine göre hizmet verilen toplam uçak trafiği (üstgeçişler dâhil) yüzde 2,3 artışla 1 milyon 694 bin 150 oldu. Toplam yolcu trafiği(direkt transit dâhil) yüzde 4,4 azalışla 161 milyon 874 bin 998, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 4,9 azalışla 2 milyon 717 bin 080 ton oldu. 

Ferhat Yasak

Etiketler: DHMİ Kasım ayı verileri


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