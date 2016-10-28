Çaykur Rizespor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını sürdürürken, son haftalarda performansı ile dikkat çeken Fransız Kalecisi Abdoulaye Diallo basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Diallo, Rize’yi sevdiğini ve Türkçe öğrenmeye başladığını belirterek, “Zaman geçtikçe Rize’de kendimi daha iyi hissediyorum. İlk geldiğim günlerde lisans sorunu yaşıyordum. Türkçeyi yavaş yavaş öğrenmeye başladım. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum“dedi. Diallo ise öğrendiği Türkçe kelimeleri şöyle sıraladı: “Sağ, sol, kademe, arkanda, adam al,gel, oyna, sağ ol.”

Yedi aylık olan ikizlerini özlüyor

Evli ve 7 aylık ikiz babası olan Diallo, ailesinin Fransa’da yaşadığını belirterek, “Rize ile Fransa arasındaki sosyal ve gelişmişlik farklılığı benim için hiç önemli değil. Çünkü ben zaten Fransa’da da idmanlardan sonra zamanımın büyük bölümünü evimde geçiriyordum. Yedi aylık ikiz çocuklarım var. Rize’de de idmanlardan sonra odama çekilip dinleniyorum. Çocuklarım ve eşimi halen Fransa’da. İdmanlardan sonra odama çekilip internet üzerinden onlarla görüşüyorum“ dedi.

"Trabzon’a kazanmak için gideceğiz"

Trabzon’a kazanmak için gideceklerini belirten deneyimli kaleci, “Son maçlarda iyi bir performans sergilediğime inanıyorum. Sadece benim değil takımın da performansı önemli. Trabzon maçına gelince biliyorsunuz ki; Galatasaray deplasmanından üç puanla ayrıldılar. Bizi orada büyük bir atmosferin beklediğini biliyoruz. Ama biz oraya kazanmak için gideceğiz” şeklinde konuştu.