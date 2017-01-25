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Dick Advocaat: 'Beşiktaş maçından daha önemli bir maçımız var'

Amed Sportif Faaliyetler’i 3-0 yenerek bir üst tura yükselen Fenerbahçe’de Teknik Direktör Dick Advocaat, Ziraat Türkiye Kupası maçında Beşiktaş ile eşleşmelerinin sorulması üzerine, "Pazar günü daha önemli bir maçımız var" dedi.

Dick Advocaat: Beşiktaş maçından daha önemli bir maçımız var

25 Ocak 2017 20:55
Dick Advocaat: 'Beşiktaş maçından daha önemli bir maçımız var' - Tıkla İzle

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Amed Sportif Faaliyetler maçı sonrasında açıklamalar yaptı. Advocaat, bir sonraki turda Beşiktaş’la eşleşmeleriyle ilgili bir soru üzerine, "Neden Beşiktaş’ı konuşuyoruz. Pazar günü çok önemli bir lig maçımız var, o maç daha önemli. Beşiktaş maçı o karşılaşmadan sonra gelecek" ifadelerini kullandı.

Genç futbolcuların kendileri açısından çok değerli olduğunu da söyleyen Advocaat, "Bu akşam gördük, elimizde çok iyi genç oyuncularımız var. Bazılarının antrenmanlarda bizimle olmalarına ve A takımla maç yapmalarına izin vereceğiz. Bunu Yiğithan’la yaptık. Bugün gördük ki bir tane daha çok iyi stoperimiz var. Bugünkü karşılaşmada 3 hatta 4 tane gelecek vaat eden oyuncularımız olduğunu gördük. Daha da iyi işler çıkaracaklardır ilerleyen haftalarda. Umarım herkes, kendi elinde bulunan, kendi yetiştirdiği oyuncuların kıymetini anlar" diyerek sözlerini noktaladı. 

Bozhan Memiş - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: Dick Advocaat


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