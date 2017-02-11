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Dick Advocaat: Beşiktaş’ın dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Bursaspor ile oynadıkları karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, kendileri aleyhinde verilen penaltı kararını eleştirdi. Advocaat, Beşiktaş maçı sonrası verilen cezalara ilişkinse, “Beşiktaş’ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde" dedi.

Dick Advocaat: Beşiktaşın dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde

11 Şubat 2017 22:31

Spor Toto Süper Lig’in 20. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Fenerbahçe, karşılaşmadan 1-1’lik eşitlikle ayrıldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, "Biz ikinci, üçüncü golü atacak pozisyonları bulduk ama öyle bir penaltı verilmiş ki. Sizin sormanız gereken böyle bir penaltı nasıl verilir? 11’e 11’ken daha iyiydik. Öndeyken de daha iyiydik. Öyle bir penaltı kararı verildi ki şaka gibiydi. Kolunuz vücudunuza yapışık ve hakem penaltı veriyor. Hakem böyle bir anı bekliyordu. Bursa gibi bir takımla böyle bir akşamda iki puanı bırakıp dönüyorsunuz. Kendi işinizi kendiniz zorlaştırdınız. Çok kızgınım. Mağlup olmadık ama bizim için mağlubiyet gibi bir maç oldu. Bunu bizim takımımız yaptı. Gerçekten inanılmaz” dedi.

"HER ŞEYİ BİZ YAPMIŞIZ GİBİ KARAR VERİLDİ"

Beşiktaş ile oynadıkları Türkiye Kupası karşılaşmasının ardından verilen cezalara ilişkin sorulan sorulara ise deneyimli teknik adam, "Ben bu ülkede yabancıyım. Pazar günü oynadığımız maçlardan sonra gelişen sonuçları çok merak ediyorum. Çok şaşırtıcı. Beşiktaş’ın bu dünya üzerinde çok fazla dostu var herhalde. Başka bir anlam yükleyemiyorum. Sanki her şeyi biz yapmışız gibi kararlar verildi. Bu akşam 2 puanı hakem yüzünden kaybetmedik. Tamamen bizim yüzümüzden oldu. Bu ülkede yaşayan yabancı olarak alınmış olan bu kararlar beni fazlasıyla şaşırttı" şeklinde cevap verdi.

Mesut Alan - Abdullah Çibir

Etiketler: Bursaspor, Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat


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