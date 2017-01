Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, takımın kamp yaptığı Antalya'da basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Medyada çıkan transfer iddialarına değinen Dicak Advocaat, "Burada harika zeminlerde çalıştık. Olanaklar çok iyiydi. Basında transferle ilgili çok isim yazılıp çiziliyor ama şimdiye kadar sadece 1 kişi aldık. Yazdığınız oyuncuların birçoğu da buraya gelmeyecek. Biz ne istediğimizi biliyoruz. Oyuncu getirmek kolay değil" şeklinde konuştu.

"Hakemlerle ilgili bir şey söylemek kolay değil"

Hakemlerin işlerinin çok zor olduğunu söyleyen Dick Advocaat, "Teknik direktörler bazen antrenmanlarda hakem oluyor, hakemliğin ne kadar zor olduğunu da görüyoruz. Hakemler bazen yanınızda oluyorlar hoşunuza gidiyor bazen de karşınızda oluyorlar. İşleri çok zor. Onlarla ilgili bir şey söylemek kolay değil. Hakemlerin dürüst ve saygıdeğer insanlar odluklarını düşünüyorum. Ama hakemlerden çok takımı konuşmak daha önemli. Çünkü takım, hakemlerden daha önemli" diye konuştu.

"Elimizdeki oyunculardan daha iyisini getirmeliyiz"

Transfer çalışmalarıyla ilgili konuşan Dick Advocaat, "Transferde gelecek planlamalarıyla ilgili idari menajerimiz Hasan Çetinkaya ile konuşuyoruz. Doğru oyuncuları getirmek için çalışıyor. Elimizdeki oyunculardan daha iyisini getirmeliyiz. Oyuncu almak kolay değil" şeklinde konuştu.

Mehmet Ekici ve Aatif konusu

Mehmet Ekici transferiyle ilgili bilgi veren Advocaat, şunları söyledi:

"Trabzonspor'dan Mehmet Ekici'yi istiyoruz. Onlar da Aatif'ı istiyor. Aatif ise takımdan ayrılmak istemiyor. Buna saygı duyuyorum. Bundan sonra durum nasıl gider bilmiyorum ama Aatif'ı anlayabiliyorum. Farklı bir durum gelişmezse kadromuzda kalır. Orta sahada Trabzonsporlu oyuncu gibi oyuncuya ihtiyacımız var."

“Her zaman herkes işbirliği yapmıyor”

Şu an iyi bir kadroya sahip olduklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, “Kadromuzu geliştirmek istiyoruz. Daha fazla oyuncuya ihtiyacımız var. Bu yüzden Zorya'dan transfer yaptık. İyi bir oyuncu aldığımızı düşünüyorum. Oleksandr Karavaev, bizim kendisini istediğimiz duyunca hemen çalışmalara başladı. Fenerbahçe'nin ne kadar büyük olduğunu görebiliyorum. Galatasaray ve Beşiktaş'ın da büyüklüğünü görüyorum. Yönetimimiz, her zaman olabilecek transferler yapmaya çalışıyor. Başkan, Fenerbahçe'yi her zaman yukarı taşımak istiyor. Ancak her zaman herkes işbirliği yapmıyor" ifadelerini kullandı.

"Emenike ve Wiel’in gitmesi onlar için de iyi olacak”

Emmanuel Emenike ve Gregory van der Wiel’in takımdan ayrılması konusunda ise Advocaat, "İçinde Fenerbahçe için oynama arzusu olan oyuncular lazım. Bana bunu göstermediler. Emenike ve van der Wiel'in başka bir kulüp bulması hem onlar için hem de kulüp için daha iyi olur. Fernandao oynayabilecek durumda. Van Persie dedesi ile ilgili durumdan dolayı Hollanda’ya gitti. Birkaç güne dönecek. Moussa Sow da iki üç hafta sonra dönecek" dedi.

"Şampiyonluk için buradayım

Süper Lig’de oynanan futbola da değinen Hollandalı teknik adam sözlerine şöyle devam etti:

“Gittiğimiz her şehirde güzel statlar var. Statların durumunu gözlemleyebiliyoruz. Türkiye Ligi çok güçlü bir lig. Ligin alt sıralarındaki takımlar sizi yenebiliyor. Türkiye'de çok iyi imkan ve tesisler var. Biz daha çok taraftarı stada çekmek istiyoruz. Ben şampiyonluk için buradayım."

"Neden kupada iki maç oynuyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası’nın fikstürü ile ilgili TFF’ye eleştirilerde bulunan Hollandalı çalıştırıcı, "Neden kupada iki maç oynuyoruz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Her hafta 3 maç yaparak devam edemezsiniz" şeklinde konuştu.

Doğan Gündoğdu

ANTALYA