Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk maçında Fenerbahçe, evinde Gençlerbirliği’ne 2-1’lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Dick Advocaat karşılaşmayı değerlendirdi.

Hollandalı çalıştırıcı, “Adana'nın Aladağ ilçesindeki özel öğrenci yurdunda çıkan yangında hayatını kaybedenler, Chapecoense'yi taşıyan uçağın düşmesi ve Çaykur Rizesporlu futbolcu Leonard Kweuke'nin eşinin geçirdiği trafik kazası sonucu ikiz bebeklerini kaybetmesini üzüntü içinde öğrendim. Brezilya takımında çok sayıda genç insan öldü. Adana'dan üzücü haber geldi, 10-12 yaşlarında küçük kızlar hayatlarını kaybetti. Kweuke'nin eşi trafik kazasında iki bebeğini kaybetti. Bunları duyunca futbolun çok da önemi kalmıyor. Kulübümüz adına hayatını kaybedenlerin tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onların güce ve desteğe ihtiyacı var” diye konuştu.

“10 kişi oynamak zordu”

3 Aralık Cumartesi günü ligin 13. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini hakkında da konuşan Dick Advocaat, “Neredeyse tüm takımı son maça göre değiştirdik. Bu oyuncuları da bizimle aynı ligde mücadele eden bir takıma karşı görmek istedim. Rakibe karşı 80 dakika 10 kişi oynamak zor oldu. Takımım her şeyini verdi, maçın sonunda rakibimiz daha iyiydi ve kazandı" değerlendirmesinde bulundu.

Maçın hakemi Halil Umut Meler hakkında sorulan soruya Hollandalı çalıştırıcı, "Onun yüzünden kaybetmedik ama ilk yarıdaki bazı kararlarını da anlayamadım” dedi.

Doğan Gündoğdu