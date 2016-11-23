Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Spor
  •  » Dick Advocaat: Zor bir maç olacak

Dick Advocaat: Zor bir maç olacak

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Zorya’nın zor bir rakip olduğunu ilk maçta gördüklerini belirterek, “Kolay maç olmayacak. Oyuncularımın da öyle düşündüğünü sanmıyorum” dedi.

Dick Advocaat: Zor bir maç olacak

23 Kasım 2016 16:41

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında yarın Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da Ukrayna ekibi Zorya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Dick Advocaat, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorya karşısında ilk 11’de rotasyon yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Advocaat, “5 zor hafta önce zor fikstür demiştiniz. Bu tarz şanslar mevcuttur. Bu maç bizim için önemli. Yenersek büyük adım atacağız. Yarın iyi bir skor almalıyız. Hedefimiz bu. 11 değil, 22 oyuncudan oluşuyor. Antrenmanda da oyuncularım oynamak istediğini gösteriyor. Takımda yüksek rekabet var. Bu akşam antrenmanda kim iyi durumda göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Kolay maç olmayacak”
Takımda rehavet ortamı olduğunu düşünmediğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Bizim kadromuzda iyi profesyonel oyuncular var. Zorya kolay bir takım değil. İlk maçta gördük, 1-1 bitti. Kontra atak oynuyorlar. Bizi üstüne çekip hücuma çıkıyorlar. Kolay maç olmayacak. Oyuncularımın da öyle düşündüğünü sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“İstediğimiz yere gelmek için hep kazanmak istiyoruz”
Yeni bir takıma gelince oyuncuları tanımak için 6 haftaya ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, “Ligde de ilk 3 maçta fena oynamadık ama 1 puan aldık. Orada kaybettiğimiz puanları telafi etmeye çalışıyoruz. İstediğimiz yere gelmek için hep kazanmamız gerekiyor. Profesyonel oyuncularım var. Hepsi oynamak istiyor” açıklamasını yaptı.

“Alper gelişim gösterdi ama Salih…”
Salih’in gelişimi ilgili soruya Advocaat, “Örneğin Alper geçtiğimiz sezonu kenarda geçirdi. Ben de geldiğimizde orada kullanılıyordu. Alper esas orta saha oyucusu. Aatif Chahechouhe ise sezon başında o heyecanı vermedi. Son oynadığı 2 maçta istediğimizi anladığını gösterdi. Biz şampiyon olmak istiyoruz o da anladı. Alper gösterdi, ama Salih göstermedi. Son günlerde Salih antrenmanda agresiflik gösterdi” dedi.

“Umarım yarın iyi iş çıkarmazlar”
Zorya hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, “İlk maçın sonuncunda 11 için iyi sonuç olduğunu söylemiştim. Manchester United ile Feyenoord karşısında nasıl oynadıklarını gördük. İyi organize olan bir takım. Shakhtar Donetsk’ten 6 tane oyuncuları var. Gelecek vaat ediyor. Kendi liglerinde 3. sıradalar. O ligde her şey olabilir. İyi iş çıkarıyorlar. Umarım yarın iyi iş çıkarmazlar” ifadelerini kullandı. 

Oğuzhan Ort - Mehmet Selman Bektaş - Mehmet Şirin Topaloğlu

Etiketler: Dick Advocaat


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

SPOR VİDEO GALERİ
SPOR FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 16°C

  • Ankara

    Ankara 14°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 13°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç