Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi A Grubu 5. maçında yarın Ülker Stadyumu’nda saat 19.00’da Ukrayna ekibi Zorya ile karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Dick Advocaat, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Zorya karşısında ilk 11’de rotasyon yapıp yapmayacağının sorulması üzerine Advocaat, “5 zor hafta önce zor fikstür demiştiniz. Bu tarz şanslar mevcuttur. Bu maç bizim için önemli. Yenersek büyük adım atacağız. Yarın iyi bir skor almalıyız. Hedefimiz bu. 11 değil, 22 oyuncudan oluşuyor. Antrenmanda da oyuncularım oynamak istediğini gösteriyor. Takımda yüksek rekabet var. Bu akşam antrenmanda kim iyi durumda göreceğiz” şeklinde konuştu.

“Kolay maç olmayacak”

Takımda rehavet ortamı olduğunu düşünmediğini söyleyen Hollandalı çalıştırıcı, “Bizim kadromuzda iyi profesyonel oyuncular var. Zorya kolay bir takım değil. İlk maçta gördük, 1-1 bitti. Kontra atak oynuyorlar. Bizi üstüne çekip hücuma çıkıyorlar. Kolay maç olmayacak. Oyuncularımın da öyle düşündüğünü sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

“İstediğimiz yere gelmek için hep kazanmak istiyoruz”

Yeni bir takıma gelince oyuncuları tanımak için 6 haftaya ihtiyaçlarının olduğunu vurgulayan Hollandalı çalıştırıcı, “Ligde de ilk 3 maçta fena oynamadık ama 1 puan aldık. Orada kaybettiğimiz puanları telafi etmeye çalışıyoruz. İstediğimiz yere gelmek için hep kazanmamız gerekiyor. Profesyonel oyuncularım var. Hepsi oynamak istiyor” açıklamasını yaptı.

“Alper gelişim gösterdi ama Salih…”

Salih’in gelişimi ilgili soruya Advocaat, “Örneğin Alper geçtiğimiz sezonu kenarda geçirdi. Ben de geldiğimizde orada kullanılıyordu. Alper esas orta saha oyucusu. Aatif Chahechouhe ise sezon başında o heyecanı vermedi. Son oynadığı 2 maçta istediğimizi anladığını gösterdi. Biz şampiyon olmak istiyoruz o da anladı. Alper gösterdi, ama Salih göstermedi. Son günlerde Salih antrenmanda agresiflik gösterdi” dedi.

“Umarım yarın iyi iş çıkarmazlar”

Zorya hakkında da açıklamalarda bulunan deneyimli çalıştırıcı, “İlk maçın sonuncunda 11 için iyi sonuç olduğunu söylemiştim. Manchester United ile Feyenoord karşısında nasıl oynadıklarını gördük. İyi organize olan bir takım. Shakhtar Donetsk’ten 6 tane oyuncuları var. Gelecek vaat ediyor. Kendi liglerinde 3. sıradalar. O ligde her şey olabilir. İyi iş çıkarıyorlar. Umarım yarın iyi iş çıkarmazlar” ifadelerini kullandı.

Oğuzhan Ort - Mehmet Selman Bektaş - Mehmet Şirin Topaloğlu