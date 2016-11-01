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Dicle Elektrik’ten ‘İnsaflı tüketim’ çağrısı

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Faruk İşlek, kentte arıza ve kesintilerin minimum düzeyde yaşandığı bir kış geçirilebilmesi için müşterilerine “İnsaflı tüketim” çağrısı yaptı.

Dicle Elektrikten İnsaflı tüketim çağrısı

01 Kasım 2016 17:41

Dicle Elektrik Dağıtım Batman İl Müdürü Faruk İşlek, enerji tüketimi ve kaçak kullanımla ilgili açıklamalarda bulundu. Kentte henüz kış gelmeden 3 trafonun aşırı yüklenme yüzünden yandığını belirten İşlek, “Bu olağan bir durum değil. Maalesef Batman’da daha kısa süre önce yüzde 60 olan kaçak elektrik kullanımı şimdiden yüzde 75 seviyelerine dayandı. Bu şartlarda sağlıklı hizmetten söz etmek mümkün değil. İsrafa son verelim ve elektriği kullanırken lütfen insaflı davranalım. O zaman sorunlarla daha kolay mücadele eder, kış aylarında arızalardan kaynaklanan kesinti gibi sıkıntıları da yaşamayız” dedi.

“Aralıksız çalışıyoruz”
Batman’da kış öncesi 12 kilometre eskimiş ve sorunlu enerji hattının yenilendiğini, gerekli yerlerde bakım ve onarım çalışmalarının yapıldığını belirten İşlek, çalışmalarının kış aylarında da devam edeceğini aktardı. Müşterilerinin sorunsuz bir kış geçirmeleri için tüm imkanlarını seferber ettiklerini anlatan İşlek, kayıtdışı kullanım ve buna bağlı israftan vazgeçilmesini istedi.

“Herkesi etkiliyor”
Kayıtdışı elektrik kullanımı ve israfın herkesi mağduriyet düzeyinde etkilediğini vurgulayan İşlek, şunları kaydetti:
“Şirket olarak milyonlarca liralık yatırım yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Batman’ın her köşesinde ekiplerimiz çalışıyor. Müşteri memnuniyeti için yılların biriken sorunlarıyla mücadele ediyoruz. Ancak bu aşamada müşterilerimizden de destek bekliyoruz. Kayıtdışı elektrik kullanımına son vermeleri ve israftan kaçınmaları Batman’daki elektrik sorununun çözümüne büyük katkı sağlayacaktır. Kayıtdışı elektrik kullanımına son verilmediği sürece sağlıklı ve kesintisiz enerji sağlamamız kolay olmayacaktır.” 

Osman Arslan


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