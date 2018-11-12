Dicle Keskinoğlu'nun Taze Başlangıç adlı romanı raflarda

‘Beşikte Durduğu Gibi Durmuyor' kitabıyla binlerce okurun kalbine yerleşen ve çok satanlar listesinde ki Dicle Keskinoğlu, merakla beklenen yeni romanı ‘Taze Başlangıç'ta bu kez bir genç kızın isyan ve arayışlarını anlatıyor. Kahramanımız Zeynep 21 yaşındadır. Ne olmak istediğine karar vermesi gereken bir yaşta, çekirdek ailesinde göremediği güven ve aidiyet hissini bulabilme ümidinin peşinde, henüz kim olduğundan bihaberdir. Zeki ve erdemli bir genç olmasına rağmen, vizyonunu daraltan ‘ayn'lıkların gölgesindeki hayatından uzaklaşmak istemez.

Zeynep, yanlış arkadaşlık ilişkilerinden yara alır. Bu süreçte olaylar üst üste geldiği için okulunu bırakmaya karar verir. Psikoloğu, bir nevi reçete niyetine, hayatına ‘taze başlangıç'ların girmesine izin vermesini, farklılıklardan korkmamasını öğütlemiştir. Ancak bu ‘taze' başlangıçlar pek de planladığı gibi olmayacak, Zeynep yepyeni bir camiada dostluğun ve sevginin gücünü öğrenecektir.

Kimliğini bulamayan, yolunu kaybeden, hayattan soğuyan bir genç bir kızın, yaşlı insanlarla kurduğu dostluğun, yer yer esprili, yer yer duygusal bir biçimde anlatıldığı Taze Başlangıç, bu yılın en samimi ve duygusal kitaplarından biri olmaya aday.