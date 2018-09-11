Mardinden Cizreye arkadaşlarını ziyaret etmek için gelen ve serinlemek için girdiği Dicle Nehrinde arkadaşlarının gözü önünde akıntıya kapılarak kaybolan 22 yaşındaki Suriye vatandaşı Muhammet El Tamerin cesedi, arama kurtarma ekiplerinin 4 saatlik çalışması sonucu boğulduğu yerin biraz ilerisinde bulundu.

Muhammet El Tamerin cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Cizre Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cenazenin sudan çıkarıldığı esnada Suriyeli gencin arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı. Suriyeli gencin cenazesi yapılacak otopsinin ardından Nusaybin üzerinden ailesinin yaşadığı Suriyeye gönderileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Abidin Yel

