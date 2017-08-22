Dicle Nehri’ne düşen 10 yaşındaki çocuk kayboldu

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan Batman'ın Hasankeyf ilçesine aile ziyareti için gelen Endez ailesinin 10 yaşındaki çocukları Nurican Endez arkadaşları ile birlikte Dicle Nehri kıyısına geldi. Burada dengesini kaybeden Endez, Dicle Nehrine düşerek gözden kayboldu. Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine Dicle Nehri kıyısına gelen ailesi durumu 112 ekipleri, AFAD ve polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler suda arama çalışması başlattı. Arama çalışmalarına helikopterle ilçeye gelen Bitlis-Tatvan Polis Dalgıç ekipleri de katıldı. Nehirde yapılan arama çalışmalarını Nurican Endez’in dedesi Kadri Endez gözyaşları arasında izledi. Arama çalışmaları devam ediyor.

Mehmet Şükrü Yıldırım-Osman Arslan