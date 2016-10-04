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Dicle Üniversitesi, FETÖ’nün eğitim üssü olarak kullanılmış

Dicle Üniversitesi (DÜ) Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, DÜ'nün Fethullahçı Terör Örgütü'nün eğitim üssü gibi kullanıldığını belirterek, gelen eğitim görevlilerinin doçent olduktan sonra gittiğini söyledi.

Dicle Üniversitesi, FETÖnün eğitim üssü olarak kullanılmış

04 Ekim 2016 12:20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Dicle Üniversitesi rektörlüğü görevine atanan Prof. Dr Talip Gül, görevine başladığı 15 Ağustos gününden itibaren ilk kez kentteki basın mensuplarıyla bir araya geldi. DÜ yerleşkesinde bulunan konukevinde düzenlenen toplantıya DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, yardımcıları, ulusal ve yerel basın temsilcileri katıldı. DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, 144 kişinin açığa alındığını ve bunlardan 36 kişinin tutuklandığını ayrıca bir kısmının ise savcılık tarafından serbest bırakıldığını dile getirdi. Prof. Dr. Gül, “Çok az sayıdaki öğretim üyesi de kontrolsüz serbest bırakıldı. 144 kişi hakkında idari soruşturma ise üniversite tarafından yapıldı. Soruşturma kapsamında rapor YÖK’e gönderildi. Kesin rakam söylememekle beraber ihraçlar olacaktır. 100’ün üzerinde en az öğretim görevlisi açığı görünüyor. Biz YÖK ile görüştük. Hızlı bir şekilde o bölümlere hoca isteği için görüşmeler yapıyoruz. Beyin cerrahi bölümünde iki profesör var ama her ikisi de açıkta. Bunlardan biri tutuklandı. Şuan bir doçent doktor görev almış ama bu yeterli değildir. Yeni kadrolarla tamamlamak zorundayız. En kısa sürede açığı gidereceğiz. Ciddi bir açığımız yok” dedi.
“Mektup yazarak FETÖ’cüler var mı, yok mu, diye çalışma yapıyoruz”

Dicle Üniversitesi’nde bir kadrolaşma olduğunu bildiklerini ve buranın o dönemde bir merkez gibi göründüğünü ayrıca unvan alan kişilerin gittiğine dikkat çeken Prof. Dr. Gül, açıklamalarını şöyle sürdürdü:
“Geriye kalan bir kısmı istifa etti. Yaz tatiline gidenler gelmedi. Yurt dışı görevlendirmesine gidenler dönmedi. Buradan Malatya Üniversitesi’ne 36 kişi son iki yıl içerisinde gitmiş. Dolaysıyla gelenlerin hepsi burada kalmamış. Şuan çok ciddi ve samimi bir soruşturma geçiriliyor. Hiçbir üniversitede mektup yazılıp da FETÖ’cü var mı, yok mu, diye çalışma yapılmadı. Biz bunu yapıyoruz. Dicle Üniversitesi eğitim üssü gibi kullanılmış. Gelen doçent olmuş gitmiş. Herkes burada kalmamış”.
 

Burak Emek
 

Etiketler: Dicle Üniversitesi, fetö


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