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Dicle’de yola tuzaklı EYP imha edildi

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde teröristler tarafından yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Diclede yola tuzaklı EYP imha edildi

29 Temmuz 2017 13:08

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, "Teröristle mücadele harekatı kapsamında Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca Dicle-Yokuşlu Köyü karayolu güzergahında 28 Temmuz 2017 Cuma günü gerçekleştirilen mayın/EYP araması esnasında saat 16.05 sıralarında Taşağıl Köyü mülki sınırlarında jelikan bidon içerisinde toprağa gömülü vaziyette tespit edilen mayın/EYP düzeneği, Cumhuriyet Savcısının talimatı üzerine Patlayıcı Madde İmha Timi tarafından emniyetli bir şekilde yerinde tahrip edilmiştir. Bölgemizde yaşayan vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması ve teröristle mücadele kapsamında yürütülen operasyonel faaliyetlere artan bir azim ve kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.


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