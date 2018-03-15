Dicle’deki operasyon sona erdi

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, “Diyarbakır İli Dicle ilçesi Kayıköy, Kırkpınar ve Kurşunlu Köyleri kuzeyindeki, Görüsedağı Tepe bölgesinde 10 Mart 2018 Cumartesi günü saat 21.00’dan itibaren icrasına başlanılan Bayrak-79 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Seçkin Çil-2, 14 Mart 2018 Çarşamba günü saat 23.00 itibariyle tamamlanmıştır. Söz konusu operasyonel faaliyet esnasında teröristlerce daha önceki tarihlerde mağara girişine döşenmiş olan mayın/EYP’ye 13 Mart 2018 Salı günü saat 14.15 sıralarında temas edilmesi sonucunda, 3 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 1’i ağır, 3’ü hafif olmak üzere 4 kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensuplarınca kullanılan 8 adet doğal mağara, 15 adet sığınak ve 3 adet terörist mevziisi tespit edilmeyi müteakip, kullanılamaz hale getirilmiştir.

Bahse konu sığınak, ağaçlık, çalılık ve kaya koğukları ile toprağa gömülü vaziyetteki jelikan bidonlar içerisinde; 1 adet RPG-7 roketatar, 1 adet Bixi Makineli piyade tüfeği, 1 adet M-16 piyade tüfeği, 10 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 3 adet G-3 piyade tüfeği, 1 adet HK-33 piyade tüfeği, 1 adet Mavzer tüfeği, 4 adet Tabanca, 8 adet el bombası, 3 adet RPG-7 anti-tank mühimmatı, 2 adet RPG-7 antipersonel mühimmatı, 5 adet roketatar sevk fişeği, bin 684 adet Bixi makineli tüfeği fişeği, bin 106 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 68 adet Zagros Keskin Nişancı tüfeği fişeği, 282 adet Mavzer tüfeği fişeği, 6 adet 5, 56 milimetre M-16 piyade tüfeği fişeği, 49 adet 45 kalibrelik tabanca fişeği, 50 adet 9 milimetre tabanca fişeği, 26 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet Dragunov (Kannas) Keskin Nişancı tüfeği şarjörü, 5 adet tabanca şarjörü, 1 adet elektrikli fünye, 1 adet uzaktan komutalı mayın/EYP düzeneği, Mayın/EYP düzeneği hazırlamakta kullanılan çok sayıda elektronik devre, 2 adet tabanca susturucusu, 1’i araç 1’ i el telsizi olmak üzere toplam 2 adet Yeasu marka telsiz, 1 adet ses kayıt cihazı, 4 adet el dürbünü, 18 takım terörist kıyafeti, 3 takım gizleme özellikli terörist kıyafeti, 2 adet terörist gizleme ağı, 130 kg amonyum nitrat, 12,5 litre mazot, 13 adet pil bloğu, 264 adet pil, 275 metre elektrik kablosu, 3 adet sırt çantası, 32’si mutfak 19’u piknik tipi olmak üzere 51 adet tüp, 1 adet küçük tip jeneratör, 1 adet digital fotoğraf makinesi, 1 adet rüzgar ölçer cihazı, 7 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjör kılıfı, 1 adet Makineli tüfek çatal ayağı, 1 adet şemsiye, biri 1 ton ikisi 500 litre kapasiteli olmak üzere toplam 3 adet su tankı ve çok sayıda yaşamsal malzeme ele geçirilmiş, delil niteliğine haiz olan silah, mühimmat, telsiz ve diğer malzemeler Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları gereğince muhafaza altına alınmış, delil niteliğine haiz olmayanlar yerinde imha edilmiştir.

Yol kontrol ve adli arama faaliyetleri neticesinde; geçici olarak teşkil edilen 3 adet şok yol kontrol ve arama noktalarında (YKN) görevli personel tarafından, 995 şahıs ve 395 aracın Jandarma Asayiş Bilgi Sistemi (JABS) marifetiyle, KİHBİ, UYAP ve ASAL sorgulamaları yapılmış, adli makamlardan alınan kararlar gereğince operasyon bölgesi içerisindeki 7 konut ve eklentisinde adli arama faaliyeti gerçekleştirilmiş, Cumhuriyet Savcısının talimatına istinaden gözaltına alınan 7 şüpheli hakkında adli işlemlere başlanılmıştır” denildi.