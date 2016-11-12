Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Asayiş
  •  » Dicle’deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Dicle’deki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

Diyarbakır’ın Dicle ilçesinde bu sabah başlatılan sokağa çıkma yasağı, saat 15.00’den itibaren kaldırıldı.

Dicledeki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

12 Kasım 2016 15:27

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Dicle ilçesi mülki sınırlar içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 12 kasım saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 12 Kasım saat 15.00’den itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 19°C

  • Ankara

    Ankara 17°C

  • İzmir

    İzmir 22°C

  • Bursa

    Bursa 20°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
Vivi rent a car
vivi.com.tr
Rent a car firmalarının arabalarını %15 indirimli kiralayın. Kampanyalı fiyatlar için vivi'ye göz atın.
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Termal Oteller ve Kayak Otelleri
Bodrum Otelleri, Marmaris Otelleri
Fethiye Otelleri %40 İndirimli
www.otelfiyat.com

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!