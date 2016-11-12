Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, Dicle ilçesi mülki sınırlar içerisinde bulunan dağlık ve ormanlık alanda faaliyet yürüten, aralarında üst düzey örgüt yöneticilerin de bulunduğu değerlendirilen bölücü terör örgütü mensuplarını ve işbirlikçilerini etkisiz hale getirmek, bölgede bölücü terör örgütü mensupları tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak, barınak, depo alanlarını ve uçaksavar mevziilerini tahrip etmek ve malzemeleri ele geçirmek maksadıyla operasyon düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, "Operasyon icra edilen bölgelerde halkın can ve mal güvenliğini sağlamak maksadıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11/C maddesi gereğince, sivil vatandaşların zarar görmemesi amacıyla 12 kasım saat 05.00’dan itibaren duyurulan yasaklama kararı 12 Kasım saat 15.00’den itibaren kaldırılmıştır. Vatandaşlarımıza kendilerinin can ve mal güvenliğinin sağlanması için uygulanan yasağa uydukları için teşekkür ederiz" denildi.

