Didim Kent Konseyi Kadın Meclisi 25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında başlattıkları turuncu hareketini belediye meclisinde sürdürdü. Kadın Meclis Başkanı Aydan Aşık Turgut, Başkan yardımcısı Hatice Gençay ve kadın meclisi üyeleri kadın meclis üyelerine turuncu fular ve rozet takarken, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve meclis üyelerine turuncu rozet takarak kadına yönelik şiddete dikkat çekmeye çalıştılar.

Turuncu rozetle başlayan meclis toplantısı renkli görüntülere de sahip olurken Başkan Atabay kadına meclisinin başlattığı bu farkındalık çalışmasının önemli olduğunu belirterek şiddetin her türlüsüne de karşı olduklarını dile getirdi.