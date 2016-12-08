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Didim Belediye Meclisi’nden kadına yönelik şiddet duyarlılığı

Didim Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, Kadına yönelik şiddete dikkat çekmek amacıyla başlattıkları turuncu hareketi belediye meclisinde de sürdürdü. Başta Belediye Başkanı A. Deniz Atabay olmak üzere tüm meclis üyelerine turuncu rozet takıldı.

Didim Belediye Meclisinden kadına yönelik şiddet duyarlılığı

08 Aralık 2016 08:22

Didim Kent Konseyi Kadın Meclisi 25 Kasım Kadına yönelik şiddetle mücadele günü kapsamında başlattıkları turuncu hareketini belediye meclisinde sürdürdü. Kadın Meclis Başkanı Aydan Aşık Turgut, Başkan yardımcısı Hatice Gençay ve kadın meclisi üyeleri kadın meclis üyelerine turuncu fular ve rozet takarken, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ve meclis üyelerine turuncu rozet takarak kadına yönelik şiddete dikkat çekmeye çalıştılar.

Turuncu rozetle başlayan meclis toplantısı renkli görüntülere de sahip olurken Başkan Atabay kadına meclisinin başlattığı bu farkındalık çalışmasının önemli olduğunu belirterek şiddetin her türlüsüne de karşı olduklarını dile getirdi.


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