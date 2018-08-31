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Didim jandarması kaçakçılara göz açtırmadı

Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 28 göçmeni yakalarken, göçmenleri taşıyan kaçakçılardan birisi yapılan operasyonla gözaltına alınarak tutuklandı.

Didim jandarması kaçakçılara göz açtırmadı

31 Ağustos 2018 12:37

Edinilen bilgiye göre; Didim’de yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 28 göçmen Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Balat mahallesinde yakalandı. 4’ü Irak, 5’i Filistinli ve 19’u Suriyeli göçmenler denize açılamadan ekiplerce yakalanarak kurtarıldı. Olayla ilgili olarak Jandarma ekiplerince yapılan araştırma neticesinde göçmenlerin İzmir’den iki araçla bölgeye getirildiği belirlenirken, araçlardan birisi Balat mahallesinde terk edilmiş halde bulundu. Diğer aracın ise Söke istikametine kaçtığı tespit edildi. 

Olayla ilgili Balat mahallesinde bulunan aracın V.A isimli şüpheliye, kaçan aracın ise Z.A adlı şüpheliye ait olduğu belirlendi. Araçların tespit edilmesinin ardından İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri, yaptıkları operasyonla araçların birini kullandığı tespit edilen M.N. K adlı şüpheliyi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şüphelinin hırsızlık ve dolandırıcılıktan suç kaydı olduğu belirlenirken, Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.  

Hüseyin Çalışkan
 

 

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