Didim-Söke yolunda kaza: 5 yaralı

Edinilen bilgiye göre; Söke-Bodrum yolu üzerinde TOKİ kavşağında iki araç çarpıştı. Kazada Şemerdin T. (46)yönetimindeki 09 BB 617 plakalı araç Didim istikametinden Söke istikametine doğru seyir halinde iken kavşak noktasına geldiğinde, Söke-Milas istikametine doğru seyir halinde olan Murat Ö. yönetimindeki 34 KY 7766 plakalı araç ile çarpıştı. Kaza sonrasında araç sürücüsü Murat Ö. 112 Ambulans ile Didim devlet hastanesine, diğer araç sürücüsü Şemerdin T. ve araçta yolcu olarak bulunan Hakan U. , Ersin T. ve Tahsin T. ise yaralandı. Yaralılardan birisi Aydın Büyükşehir itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştığı yerden çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Didim ile Söke'deki hastanelere sevk edildi.

Kazanın sonrasında olay yerine gelen Jandarma ve Polis ekipleri yol güvenliğini sağlarken 112 acil sağlık görevlileri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin Çalışkan