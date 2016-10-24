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Didim tehlike altında

Aydın'ın Didim ilçesinde, yasağa rağmen çatı katlarda kolon kullanılmadan yığma tuğla üzeri betonarme atılarak yaşam alanların oluşturulması belediyeyi harekete geçirdi.

Didim tehlike altında

24 Ekim 2016 08:55

İlçede yüzlerce apartman çatı katlarında yaşam alanları oluşturulurken, Didim’de 2015 Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay tarafından meclise verilen çatı katlarının ahşap ya da çelik yapılması konusundaki önerge, Didim Belediyesi İmar Komisyonu raporu doğrultusunda görüşülerek, Didim Belediye Meclisi'nin Mayıs ayı toplantısında oy çokluğuyla kabul edilişti.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, haftalık olan toplantıda gazetecilerin çatı kat yönetmenliği ile ilgili sorusu üzerine yaptığı açıklamada, ilçenin birinci derecede deprem riski yüksek olan bir bölge olduğunu anımsatarak, daha önceden çatı kat inşaatı tamamlanmış yüzlerce riskli yapının olduğunu, 2015’te belediye meclisinden çıkan bir karala ahşap ya da çelik yapılması konusundaki önergenin kabul edildiğini söyledi.

Atabay, açıklamasında, belediyenin yönetmenlik gereği bütün şartlar uygun olmasıyla inşaat ruhsatının verilmesiyle işlemelerin bitmediğini, inşaat sahibi mimar- inşaat mühendisi ve yapı denetim ile anlaşarak inşaatını sürdürdüğünü ve ilçede yapılaşmanın hızlı olması nedeniyle aksaklıkların yaşanabileceğini ifade etti.

İlçede geniş bir yelpazede inşaatların sürdüğünü ifade eden Atabay, inşaat konusunda alanlarında teknik bilgilere sahip çekirdek uzman bir kadro ile bölgede inceleme yapacaklarını ve sonuçlarını da düzenleyecekleri bir toplantı ile kamuoyuyla paylaşacaklarını sözlerine ekledi. 

Hüseyin Çetinkaya

Etiketler: aydın, didim, tehlike


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