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Didim’de 28 yaşındaki gencin cansız bedenini arkadaşları buldu

Aydın'ın Didim ilçesinde, 28 yaşındaki gencin cansız bedeni arkadaşları tarafından bulundu.

Didimde 28 yaşındaki gencin cansız bedenini arkadaşları buldu

17 Kasım 2017 19:57

Didim Altınkum mahallesinde esnaflık yapan Hümmet Koç (28) arkadaşları tarafından kaldığı evde ölü bulundu. Edinilen bilgiye göre; Olay Perşembe akşamı saat 23:00 sıralarında Altınkum mahallesi 7. sokakta meydana geldi. İddialara göre; arkadaşlarıyla birlikte vakit geçiren Hümmet Koç, ikamet ettiği evin balkonunda kovada ateş yaktı. Arkadaşlarını evden ayrılmasının ardından Koç’un kovayı ısınmak için eve aldığı ve ardından uykuya daldığı öğrenildi. Koç’tan iki gündür haber alamayan arkadaşları eve gittikleri Koç’un cansız bedenini buldu. Arkadaşları durumu polise bildirdi. Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile Savcılık incelemesinin ardından Koç’un cansız bedeni otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. 

Hüseyin Çalışkan
 

Etiketler: didim

 

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