Didim’de aralarında Didim İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü, Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı ile 5 öğretmen olmak üzere toplam 7 Eğitim çalışanı Olağan üstü hal kapsamında Aydın Valiliğinin onayıyla açığa alındı. Tebligatlar eğitim çalışanlarına ulaştırılırken, açığa alınanlar arasında Didim İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü H.Ç. Didim Mesleki Eğitim Merkezi Müdür yardımcısı O.G., ile aynı zamanda Eğitim Sen üyesi olan Halk Eğitim Merkezi öğretmeni G.G., Balat İlkokulu Sınıf Öğretmeni T.E..,Akköy İlkokulu Sınıf öğretmeni D.K.,İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni M.S.ve Gazi Ortaokulu Türkçe Öğretmeni M. D.yer aldı.

Açığa alınan Eğitim Sen üyeleri Didim’deki sendika binasında açığa almalarıyla ilgili basına bilgiler verdi. Açığa alınan Eğitim Sen Didim Temsilcisi ve Balat İlkokulu Sınıf Öğretmeni Turgay Elçi “Bize gönderilen yazıda basın açıklaması diye gönderilmiş. Basın açıklamaları anayasal bir hak; biz hangi basın açıklamasından açığa alındık belli değil.Net bir bilgimiz yok. Bu konuda Aydın Şube Başkanımız Teftiş kurulu başkanıyla görüşecek. Bize göre hedef 5-6 kişi değil muhalif kesimi susturmak.Hukuki olarak ta itirazlarda bulunacağız”dedi.

Elçi, açığa alınmalarının en fazla öğrenciler etkilediğini belirterek; “Biz bugün sabah öğrencilerimizle 29 Ekim provalarını yaparken böyle bir yazı için çağrıldık ve açığa alındık. Şimdi öğrenciler öğretmensiz kaldık. Esas darbeyi onlar alıyor. Milyonlarca öğrenci bu açığa almalardan etkilendi” dedi.

Hüseyin Çalışkan

AYDIN