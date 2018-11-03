Didim'de denizde kadın cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Çamlık Mahallesi 2,5 koy olarak bilinen halk plajı açıklarında denizde bir kadın cesedi bulundu. Cesedi görenler durumu polise bildirdi. Kadının cansız bedeni sahil güvenlik ekiplerince alınarak kıyıya çıkartıldı. Savcılık incelemesinin ardından kadının cansız bedeni Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Savcılık olayla ilgili olarak otopsi isterken, üzerinden kimlik çıkmayan kadının cenazesi otopsi için İzmir adli tıp morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili tahkikatını sürdürüyor.

Hüseyin Çalışkan