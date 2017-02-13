Edinilen bilgiye göre; olay Yalı Caddesi, Altınkum İskelesi’nde meydana geldi. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizdeki cesedi alarak tekneyle kıyıya çıkardı. Yapılan inceleme sonucunda, cesedinin bölgede balıkçılık yapan 55 yaşlarındaki Destan Mert’e ait olduğu tespit edildi.

MORGA KALDIRILDI

Altınkum İskelesi’nde balıkçılık yapan vatandaşların ihbarı ile olay ortaya çıkartılırken, ceset polisin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cesedin kesin ölüm nedeninin araştırılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderileceği öğrenilirken, Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Hüseyin Çalışkan

