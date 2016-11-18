Edinilen bilgiye göre, kaçak yollardan Yunan adalarına geçmek isteyen 80 kişilik göçmen grubu, sabaha karşı 7 metrelik iki ayrı lastik botla Didim’e bağlı Balat Mahallesi Kafa mevkiinden Ege Denizi’ne açıldı. İçerisinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu lastik botlardan birisi 3. Koy bölgesine ulaştığında alabora oldu. Bölgede rutin denetimlerini gerçekleştiren Sahil Güvenlik ekipleri, denize düşen göçmenleri fark edince olaya müdahale etti.

Sahil Güvenlik ekiplerinin başlattığı arama kurtarma çalışmalarında, alabora olan lastik bottan denize düşenlerin yanı sıra diğer botta bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 74 göçmen kurtarılarak hücumbota alındı. Bölgede yapılan aramalarda ulaşılan 3’ü kadın 6 göçmenin cesetleri Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kıyıya getirilen göçmenler ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ihtiyaçlarının giderilmesi için Sahil Güvenlik Bot Komutanlığına getirildi. Hayatını kaybeden göçmenlerin cenazeleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

Hüseyin Çalışkan