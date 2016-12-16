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Didim’de KCK operasyonu

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şafak vaktinde PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirdiği operasyonda aralarında HDP Aydın İl Eş başkanının da olduğu toplam 11 şüpheliyi göz altına aldı. Operasyonda 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ile çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Didimde KCK operasyonu

16 Aralık 2016 21:44

Didim’de bir buçuk ay önce İlçe Emniyet Müdürlüğünce PKK/KCK yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 kişinin tutuklanmasının ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü dün sabah karşı şafak operasyonu gerçekleştirdi.
Edinilen bilgiye göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince saat 06:00’da eş zamanlı olarak çeşitli mahallelerde PKK/KCK yönelik gerçekleştirilen operasyonda PKK/KCK talimatları doğrultusunda açlık grevi, oturma eylemi ve terör örgütü propagandası yaptıkları, eyleme katıldıkları ve internetten sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütü PKK’yı ve yapmış olduğu kanlı eylemleri övücü paylaşımlarda bulundukları tespit edilen11 kişi göz altına alındı. Operasyon kapsamında S.S (40) Y.T,(42) A.Z,(65) A.Y(33), A.P (59), D.U (37), K.S (47), Ö.P.Y (24), Ö.D ((25), ve Y.E.E (24) adlı 10 şüpheli Didim’de göz altına alındı. Operasyon kapsamında Didim’deki adresinde bulunamayan ve Kuşadası’nda olduğu belirlen HDP Aydın İl Eşbaşkanı T.A ise Emniyet güçlerince Kuşadası’nda göz altına alınarak Didim’e getirildi.
Operasyon kapsamında evlerde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait muhtelif mühimmat, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ile çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildi.
Didim’de göz altına 11 şüphelinin emniyette sorgularının sürdüğü öğrenilirken, sorgulamaların ardından şüpheliler Didim Adliyesine sevk edilecek. 

Hüseyin Çalışkan

Etiketler: didim, kck operasyonu


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