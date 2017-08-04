Didim’de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Kaza, Söke-Didim yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Söke’den Didim’e gitmekte olan Orhan K’nın kullandığı 35 NT 018 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Orhan K. ile yanında bulunan eşi Ayfer K. yaralandı.

Yaralı çift, çevredeki diğer sürücülerinin olayı Jandarmaya ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesinin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

Hüseyin Çalışkan

