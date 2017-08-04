Diğer
Kategoriler

Didim’de kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

Aydın’ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yoldan çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu iki kişi yaralandı.

Didimde kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 2 yaralı

04 Ağustos 2017 20:25

Kaza, Söke-Didim yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Söke’den Didim’e gitmekte olan Orhan K’nın kullandığı 35 NT 018 otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araç sürücüsü Orhan K. ile yanında bulunan eşi Ayfer K. yaralandı.
Yaralı çift, çevredeki diğer sürücülerinin olayı Jandarmaya ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirmesinin ardından ambulansla Didim Devlet Hastanesine sevk edildi. Kazaya karışan araç çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. 

Hüseyin Çalışkan
 

Etiketler: aydın, didim


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 36°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 27°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!