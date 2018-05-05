Didim’de otel iskelesi çöktü: 2’si ağır 8 yaralı

Edinilen bilgiye göre, olay, 5 yıldızlı bir otelin sahil kısmında gece geç saatlerde meydana geldi. Çok sayıda otel müşterisinin üzerinde bulunduğu beton iskele, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.

Yaklaşık 10 metre yükseklikten denize düşen ve betonların arasında kalan kişilerin kurtarılması için bölgeye sahil güvenlik, polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yıkılan iskelenin altında kalan 8 kişi, ekipler ve çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarılarak, ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bacak ve parmakları kopan durumu ağır olan yaralılardan Neval Durmuş Aydın Devlet Hastanesine, Ayşe Saygılı ise Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Diğer yaralı 6 kişi ise Didim Devlet Hastanesine tedavi altına alındı.

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı.