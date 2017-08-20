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Didim’de trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı

Aydın'ın Didim ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, dört kişi yaralandı.

Didimde trafik kazası; 1 ölü, 4 yaralı

20 Ağustos 2017 22:16

Kaza, Didim-Akbük yolu oteller bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim ile Akbük arasında yolcu taşıyan Adem Deniz (44) yönetimindeki 09 M 6371 plakalı dolmuş ile Nebahat Taşdemir’in (50) kullandığı 35 AR 1076 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle dolmuş yol kenarına sürüklenirken, otomobil sürücüsü kadın ise araçta sıkıştı.

Kazayı görenler diğer sürücüler Polise ve 112 Acil servis ekiplerine olayı bildirdi.

Kaza yerine Aydın Büyükşehir Belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekipleri de çağrılırken, araçta sıkışan kadın sürücü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. Kazada ağır yaralanan kadın sürücüye sağlık ekipleri ilk müdahaleye yaparken, yaralanan dolmuş sürücüsü ile yolcular ambulanslarla Didim Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kadın sürücü Nebahat Taşdemir yaşamını yitirirken, dolmuş şoförü Adem Deniz ile araçta yolcu olarak bulunan G.K (58), M.K (64) ve K.S(18)’nin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. Kaza nedeniyle Didim-Akbük yolu trafiğe kapanırken yaklaşık 3 km’lik araç kuyruğu oluştu. 

Hüseyin Çalışkan

Etiketler: aydın, kaza


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