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Didim’de trafik kazası: 2 yaralı

Didim’de meydana gelen trafik kazasında, otomobilin takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Didimde trafik kazası: 2 yaralı

16 Kasım 2016 09:52

Kaza, Çamlık Mahallesi, Adnan Menderes Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Kazım Yılmaz’ın yönetimindeki 16 CAH 86 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarpması sonucu takla attı.

Kazayı görenler durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Kazada, sürücü Kazım Yılmaz hafif yaralanırken, takla atan araçta sıkışan eşi Semra Yılmaz yaralı olarak ambulansla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası araç çekiciyle olay yerinden kaldırılırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Hüseyin Çalışkan
AYDIN 

Etiketler: didim, trafik kazası


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