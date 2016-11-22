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Didim’de zincirleme trafik kazası; 6 yaralı

Didim’de hatalı solama yüzünden üç aracın karıştığı kazada 6 kişi yaralandı. Yaralılar durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Didimde zincirleme trafik kazası; 6 yaralı

22 Kasım 2016 23:55

Kaza Didim-Akbük yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Didim’den Akbük’e gitmekte olan 09 ACB 92 plakalı ticari kamyonetin şoförü B.G, S.K’nın kullandığı 35 TGP 63 plakalı özel bir işyerine ait ticari aracı solamaya kalktığı esnada aynı şeritten gelen S.A’nın yönetimindeki 09 AE 091 plakalı otomobili fark etmedi.
S.A’nın yönetimindeki otomobil, B.G’nin kullandığı ticari araca arkadan çarptı ve ardından yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi. B.G’nin kullandığı ticari araçta geçmeye kalktığı 35 TGP 63 plakalı araca yandan çarptı; ardından sürüklenerek yol kenarındaki bariyerlere çarparak durabildi.
Kazada araçta bulunan B.G’nin yanı sıra eşi L.G ile kızı Y.G ile diğer araç şoförleri yaralı olarak ambulanslarla Didim Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle yol kısa süreli trafiğe kapanırken, Didim İlçe emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kontrolünde yol yeniden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken, Didim Devlet hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

Hüseyin Çalışkan


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