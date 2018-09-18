Didim'deki yangında 200 dekarlık alan kül oldu

Yangın, Didim'in Altınkum Mahallesi'nde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Bilinmeyen bir nedenden dolayı Konya Kültür sitesinin üst kısmında 6 ayrı noktada çıkan yangın rüzgarında etkisiyle hızla büyüdü. Yangını gören site sakinleri durumu İtfaiyeye bildirdi. Konya Kültür Sitesinin üst kısmında başlayan yangın hızla ilerleyerek Yeşilkent Sitesi bölgesine kadar geldi. Yangında zeytinlik, fundalık ve makilik alanlar yanarak kül oldu.

Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangına iş makineleri ve vidanjörler de destek verdi. Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, İlçe Garnizon Komutanı Çetin Gülseven ile Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu da olay yerine gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip etti. Kaymakam Türköz ve Başkan Atabay farklı noktalarda çıkan yangının hızla büyüdüğünü belirterek zarar gören alanın oldukça büyük olduğunu belirttiler.

Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınırken, yangın civardaki sitelere ve iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları ekipler tarafından sürdürülüyor.

Hüseyin Çalışkan