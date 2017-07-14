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Didimli kadınlar deri sanatını öğreniyor

Didim Belediyesi bünyesinde açtığı Kadın Uygulamalı Eğitim Merkezi ile kadınlara istihdam imkanı sunmaya devam ediyor.

Didimli kadınlar deri sanatını öğreniyor

14 Temmuz 2017 11:52

Bu kapsamda Didimli kadınlara deri sanatının incelikleri öğretiliyor.
Didim’de Belediye bünyesinde açılan Kadın Uygulamalı Eğitim Merkezi Atölyesinde kadınlara eğitimler verilirken bir yandan da farklı eğitimler kurgulanarak kadınların üretim alanları oluşturularak, ürün segmentini her geçen gün artırması sağlanıyor. Eğitimler çerçevesinde kurulan deri atölyesinde kursiyer bayanlara deri sanatını öğrenmesine imkan veriliyor. 11 - 12 Temmuz tarihlerinde The North Fox deri markasının kurucusu Yağmur Çoban tarafından verilen eğitimde kadınlara deri sanatının inceliklerini anlatıldı. 2 gün süren eğitimler boyunca kadınlara deri işleme sanatını, dikim işlemleri temel bilgileri verilirken, bu eğitimler sonucunda kadınların maddi olarak kazanç sağlamaları hedefleniyor. 

Hüseyin Çalışkan


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