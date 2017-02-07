Müşteriler, ister mobil bankacılığı isterse de şube ziyaretini veya ATM kullanmayı tercih etsin banka, her kanalda müşterilerine aynı 'görünüm ve hissi' yaşatıyor. Şirketin sunduğu yazılım platformu, bankanın yenilikçi kullanıcı arayüzleri tasarlamasına ve yeni işlevler ağındaki tüm ATM'lerde hızlı bir şekilde kullanmasına olanak tanımakta.

Ayrıca, şirketin sunduğu yazılım, bankanın ATM ağına uzaktan izleme yazılımı sağlayarak bankanın gelişmiş bakım analitikleri vasıtasıyla müşteri memnuniyetinin arttırmasına olanak tanımakta. Self servis filosu, arızaları izleyecek ve arıza tespiti halinde durum ve olay mesajları göndererek otomatik olarak servis emrine dönüştürülecek. Sistem, teknisyen ziyaretinin gerekli olup olmadığına veya arızanın uzaktan erişim ile düzeltilip düzeltilmediğine karar verebilmek için bu bilgileri kullanmakta ve bu sayede ATM bakım masraflarının düşmesini sağlamakta.

Şirketin Avrupa, Orta Doğu ve Afrika İdari Direktörü Christian Weisser şu ifadeleri dile getirdi: ''Bu projeyle birlikte ATM kanalının bankaya ait tüm kanal stratejisiyle bütünleştirilmesi için bir temel oluşturuyoruz. Proje, bankanın pratik uygulama yöntemleri vasıtasıyla piyasaya hızlı bir şekilde yanıt vermesini ve müşterilerin davranışsal değişikliklerine uyum sağlamak amacıyla sürekli yenilik sunmasını sağlamaktadır".

