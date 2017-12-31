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Diego Costa ve Vitolo resmen Atletico Madrid’de

La Liga ekiplerinden Atletico Madrid, ara transfer dönemi öncesinde anlaştığı fakat transfer yasağından dolayı oynatamadığı Diego Costa ve Vitolo’yu basının karşısına çıkardı.

Diego Costa ve Vitolo resmen Atletico Madridde

31 Aralık 2017 16:59

Atletico Madrid Kulübü, ara transfer dönemine başlamadan hızlı girdi. Madrid ekibi, Diego Costa ve Vitolo ile daha önce anlaştığını açıklamış ama 1 Ocak 2017’ye kadar olan transfer yasağından dolayı iki futbolcuya forma giydirememişti. Kulüp, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Costa ve Vitola’ya hoş geldin mesajı yayınladı. Diego Costa yaptığı konuşmada, kendisini kulübe tekrar getiren için teşekkür etti. Vitola ise Wanda Metropolitano’da oynamak için sabırsız olduğunu belirtti.Diego Costa 18, Vitolo ise 23 numaralı forma ile Atletico Madrid'de mücadele edecek.

Oğuzhan Ort
 

 

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