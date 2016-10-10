Digiturk'ün 2016 Yılındadaki yeni aktivite ve kampanyaları ile aktif ve yeni gelecek olan müşterilerine inanılmaz fırsatlar sunmaya devam ediyor.

Bu seferki Digiturk kampanyası tamamen futbolseverlerimize hitab ediyor.Türksat ve Eutelsat uyduları farketmeksizin 2 uydudanda yayın alabileceğiniz Giriş + Şampiyonlar Paketi erken abonelik fırsatı ile sadece 540 TL.

Bu pakete ek olarak almak istediğiniz paketleri aktivasyon işlemi yapmadan önce gelen Teknik Servis arkadaşlarımıza belirtmeniz halinde paket fiyatlarıda eklenerek aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra hemen yayın almaya başlayabilirsiniz.

Bu paketle birlikte ek olarak;

• 1 Ay Mobil LigTV

• 1 Ay Spor Extra

• 1 Ay Yetişkin Paketi

hediye olarak kullanabilirsiniz.

Detaylı Fiyat Bilgileri:

Fiyat 9 Ay Taksitli Fiyat HD Dahil Fiyat 9 Ay Taksitli Fiyat Giriş + Süper Lig Paketi 584,91TL 64,99 TL 656,91 TL 72,99 TL Giriş + Şampiyonlar Paketi 539,91 TL 59,99 TL 611,91 TL 67,99 TL Giriş + Taraftarlar 494,91 TL 54,99 TL 566,91 TL 62,99 TL Giriş + Şampiyon Anadolu Paketi 377,91 TL 41,99 TL 449,91 TL 49,99 TL Giriş + Anadolu Taraftar Paketi 287,91 TL 31,99 TL 359,91 TL 39,99 TL

Bu paketlerden biri veya Digiturk Kampanya‘lı paketlerden herhangi birine sahip olmak için hemen 0 (212) 676 20 20’yi hemen arayarak ya da http://www.bahadir.tv.tr/online-basvuru.php sayfasından ulaşabilirsiniz.

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