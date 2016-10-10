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Digiturkden Erken LigTV Abonelik Fırsatı Yıllık 540 TL

Digiturk’den yepyeni bir kampanya daha LigTV yıllık sadece 540 TL üstelik World, Bonus, Advantage ve Maximum kartlara 9 taksit fırsatıyla…

Digiturkden Erken LigTV Abonelik Fırsatı Yıllık 540 TL

10 Ekim 2016 11:54

Digiturk'ün 2016 Yılındadaki yeni aktivite ve kampanyaları ile aktif ve yeni gelecek olan müşterilerine inanılmaz fırsatlar sunmaya devam ediyor.

 Bu seferki Digiturk kampanyası  tamamen futbolseverlerimize hitab ediyor.Türksat ve Eutelsat uyduları farketmeksizin 2 uydudanda yayın alabileceğiniz Giriş + Şampiyonlar Paketi  erken abonelik fırsatı ile sadece 540 TL.

Bu pakete ek olarak almak istediğiniz paketleri aktivasyon işlemi yapmadan önce gelen Teknik Servis arkadaşlarımıza belirtmeniz halinde paket fiyatlarıda eklenerek aktivasyon işlemi tamamlandıktan sonra hemen yayın almaya başlayabilirsiniz.

Bu paketle birlikte ek olarak;

• 1 Ay Mobil LigTV
• 1 Ay Spor Extra
• 1 Ay Yetişkin Paketi

hediye olarak kullanabilirsiniz.

Detaylı Fiyat Bilgileri:

 

Fiyat

9 Ay Taksitli Fiyat

HD Dahil Fiyat

9 Ay Taksitli Fiyat

Giriş + Süper Lig Paketi

584,91TL

64,99 TL

656,91 TL

72,99 TL

Giriş + Şampiyonlar Paketi

539,91 TL

59,99 TL

611,91 TL

67,99 TL

Giriş + Taraftarlar

494,91 TL

54,99 TL

566,91 TL

62,99 TL

Giriş + Şampiyon Anadolu Paketi

377,91 TL

41,99 TL

449,91 TL

49,99 TL

Giriş + Anadolu Taraftar Paketi

287,91 TL

31,99 TL

359,91 TL

39,99 TL

Bu paketlerden biri  veya Digiturk Kampanya‘lı paketlerden herhangi birine sahip olmak için hemen 0 (212) 676 20 20’yi hemen arayarak ya da http://www.bahadir.tv.tr/online-basvuru.php sayfasından ulaşabilirsiniz.

İlandır.

Etiketler: digitürk, Digiturk Kampanya Digiturk LigTV Abonelik


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