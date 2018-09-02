Diğer
Kategoriler

Digor’da arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

Digor’da hayvan otlaması ve arazi analaşmazlığından çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişi de ağır yaralandı.

Digorda arazi kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

02 Eylül 2018 22:50

Kars’ın Digor İlçesi’ne bağlı Oyuklu Köyü’nde hayvan otlatma ve arazi anlaşmazlığından dolayı iki grup arasında kavga çıktı. Silahların ateşlendiği kavgada M.V. ile S.V. ağır yaralandı. 

Yaralılar olay yerine gelen ambulansalarla Harakani Devlet Hastanesi ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Harakani Hastanesi’nde tedavi altına alınan M.V. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. M.V.’nin yakınları sinir krizleri geçirdi.
Öte yandan göğsünden yaralanan ve Kafkas Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alınan S.V.’nin ise durumunun ağır olduğu öğrenilidi.

Oyuklu Köyü’nde 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de ağır yaralandığı silahlı kavga ile ilgili jandarma tahkikat başlatı.

Işık Çapanoğlu  

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 32°C

  • Ankara

    Ankara 32°C

  • İzmir

    İzmir 32°C

  • Bursa

    Bursa 34°C

  • Trabzon

    Trabzon 28°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        İHA Video Arşiv Sitesi
        www.ihavideo.com.tr

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
        Reklamı Geç