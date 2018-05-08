Dijital Dünyanın En’leri 6'ncı defa sahiplerini buldu

Evrim Yaşlak ve Evren Yaşlak kardeşlerin yönetiminde dijital dergi Evos Angels tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Dijital Dünyanın Enleri’ ödül töreni çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Dijital dünyanın en beğenilen isimlerinin ödüllendirildiği gecede 73 farklı kategoride ödül sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Best Model of Turkey güzeli oyuncu Tuğçe Sarıkaya ve Ana Haber Spikeri Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde finalistler, internetten yapılan 3 aylık halka açık oylama ile belirlendi.
Afrin’e moral desteği
Her yıl farklı bir konseptle sunumu yapılan ödül töreni bu sene Afrin harekatına katılan kahraman askerlerimize destek amacıyla düzenlendi. Gecede gerek sunumlarda gerekse sahne konseptlerinde baştan aşağı Afrin operasyonu öne çıkarıldı. Ödül alan finalistler sahnede Afrin askerlerine moral konuşması yaptı. TV’de canlı yayınlanan gecede tüm görüntüler video klip haline getirilerek askerlerimize moral için gönderileceği bildirildi. Ayrıca; hazırlanan klipler TV kanalları ve internet portallarında yayınlanacağı belirtildi.
Basın danışmanlığını Endeks Medya’nın yaptığı ödül töreninde ödül alan isimler şöyle sıralandı:
Siyaset onur ödülü: Bülent Akarcalı,
Yılın en iyi gazetecisi: İsmail Bayrak/Hürriyet Gazetesi,
Yılın en iyi spor spikeri: Setenay Cankat/Aspor
Yılın en iyi çıkış yapan firması: Mustafa Kemal Yalçınkaya/ One Spray Tattoo Geçici Dövmeleri
Yılın en iyi iş adamı: Osman Bayer/ Grandmoda Shoes
Yılın en iyi genç iş adamı: Şahin Zülfikarlı
Yılın en iyi eğitimcisi: Aydan Gömügen Tuncay/Kare Anaokulu
Yılın en iyi genç iş kadını: Emsal Doğan
Yılın en iyi kültür sanat programı: Güneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda/CNNTürk
Yılın en iyi event firması: Portaxe/ Lütfü Sapmaz
Yılın en iyi sivil toplum kuruluşu: Uluslararası Down Sendromu Federasyonu/ Muhammed Abdullah Tuncay
Yılın en iyi çıkış yapan yayınevi: Alfa psikoloji yayınları
Yılın en iyi kadın program sunucusu: Zahide Yetiş/Show TV
Yılın en iyi sanatçısı: Deniz Seki
Yılın en iyi fantazi müzik kadın sanatçısı: Linet/Kandıra kandıra
Yılın en iyi fantazi müzik erkek sanatçısı: Ferman Toprak/Saldır moruk
Yılın en iyi duayen erkek tasarımcısı: Şinasi Günaydın
Yılın en iyi röportajı: Ömür Sabuncuoğlu/Ajda Pekkan Röportajı
Yılın en iyi magazin programı: Pazar Sürprizi / Show TV
Yılın en iyi erkek pop sanatçısı: İdo Tatlıses/Ya da boşver
Yılın en iyi kadın pop sanatçısı: Derya Uluğ/Canavar
Yılın en iyi çıkış yapan şarkıcısı: Güven Yüreyi/ Sen maşallah
Yılın en iyi sosyal medya fenomeni: Eylül Öztürk
Yılın en iyi hafta sonu haber spikeri: Ece Belen/Star TV
Yılın en iyi kadın haber spikeri: Buse Biçer/Habertürk
Yılın en iyi sanatçı menajeri: Tayfun Gürken
Yılın en iyi pr danışmanı: Emel Yalçın
Yılın en iyi iletişim danışmanı: Habil Ceyhan
Yılın en iyi erkek haber spikeri: Gökhan Taşkın/ Flash TV
Yılın en iyi aktüel magazin programı: Söylemezsem Olmaz/Beyaz TV
Yılın spor adamı onur ödülü: Turgay Kıran
Yılın en iyi güvenlik sistemleri firması: Armed güvenlik yapım a.ş./İbrahim Yılmaz
Yılın en iyi kiralık tekne firması: Den Den tekneleri/Tamer Köseoğlu
Yılın en iyi hastane grubu: Mehmet Toprak Hastanesi/Mehmet Toprak
Yılın en iyi diş hastanesi: Vien denta ağız ve diş merkezi/ Dt.Hüseyin Uğurel
Yılın en iyi saç ekim merkezi: Este Palace/Ferhat&Nagihan Akbaş
Avrupa'nın en iyi türk saç ekim merkezi: Duygu Koşan Haır Center
Yılın en iyi estetik ve plastik cerrahı: Op.dr. İbrahim Oskui
Yılın en iyi kadın doğum hekimi: Yrd.doç.dr.Burcu Aydın Boyama
Türkiye'de dansa katkılarından dolayı: Asena
Yılın en iyi film yapım şirketi: Gsa film/Burak Donay
Yılın en iyi medya danışmanı: Konca Kumkum
Yılın en iyi kişisel gelişim ve koçluk merkezi: Helpa Akademi/Gülşah Sam
Yılın en iyi şifalı taşlar ve bioenerji uzmanı: Belgin Dal
Yılın en iyi aktüel gazetecisi: Yağmur Kalyoncu/ Posta Gazetesi
Yılın en iyi kültür sanat gazetecisi: Funda Karayel/ Sabah Gazetesi
Yılın en iyi kadın giyim tasarımcısı: Hacere Orhan
Yılın en iyi çocuk abiye giyim tasarımcısı: Pınar Büyüksofuoğlu/Sandy Seashore
Yılın en iyi erkek oyuncusu: Tolga Güleç/Fazilet Hanım ve Kızları
Yılın en iyi kadın oyuncusu: Wılma Elles
Yılın en iyi cemiyet dergisi: klass magazin/ Muammer Kapucuoğlu
Yılın en iyi bilişim teknoloji uzmanı: Atakan Taşur/Bhs Group
Yılın en iyi quantum ve kişisel gelişim uzmanları: Anıl Şehirlioğlu & Şebnem Tacigut
Yılın en iyi onlıne bilet firması: www.biletbayi.com
Yılın en iyi modeli: Elif Ece Uzun
Yılın en iyi etkinlik organizatörü: Zeynep Turan
Yılın en iyi optik firması: Arma Optik/Hikmet Doruk
Yılın en iyi gündem programı: Magazin Gündemi/Kadir Balık/Kanal T
Yılın en iyi şehir oteli: Mövenpick Hotel Golden Horn / Ahmet Arslan
Yılın en iyi doğa oteli: Gököz natural park/Arif Doğru
Yılın en iyi muhafazakar oteli: The Qasr Bodrum Otel/ Taner Aydın
Yılın en iyi farkındalık projesi: Fibromiyalji Fms Sendromu/Rana Erdem
Yılın en iyi azeri sunucusu: Aysel Nazım/Space TV
Yılın en iyi çıkış yapan güzellik merkezi: Özlem&Mustafa Aksünger/Crystal Estetik güzellik merkezi
Yılın en iyi güzellik yarışması: Models of Turkey/ Burak Özdemir
Yılın en iyi genç senaristi: Kayahan Kaya
Türkiye’nin tanıtımına katkılarından dolayı: Lobin Turkey/ Fahri Ustaoğlu
Yılın en iyi gastronomi eki: Şehrin En İyileri eki/ Kaan Şimşek
Yılın en iyi yardım sever spikeri: Özge Pirçek
Yılın en iyi koreografı: Asil Çağıl
Yılın en iyi iç mimarı: Ahmet Güneş
Yılın en iyi senaryo kitabı: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar/ Erhan Tuncer
Yılın en iyi araştırma programı sunucusu: Müge Anlı ile Tatlı Sert/ATV
Gecede plaket alanlar
Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu
Pozitif Prodüksiyon, Levent Çekiç
Fashion Art ve GSA Film