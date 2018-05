Dijital Dünyanın En’leri 6'ncı defa sahiplerini buldu

Evrim Yaşlak ve Evren Yaşlak kardeşlerin yönetiminde dijital dergi Evos Angels tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Dijital Dünyanın Enleri’ ödül töreni çok sayıda ünlü ismin katılımıyla gerçekleşti. Dijital dünyanın en beğenilen isimlerinin ödüllendirildiği gecede 73 farklı kategoride ödül sahiplerini buldu. Sunuculuğunu Best Model of Turkey güzeli oyuncu Tuğçe Sarıkaya ve Ana Haber Spikeri Gökay Kalaycıoğlu’nun yaptığı ödül töreninde finalistler, internetten yapılan 3 aylık halka açık oylama ile belirlendi.

Afrin’e moral desteği

Her yıl farklı bir konseptle sunumu yapılan ödül töreni bu sene Afrin harekatına katılan kahraman askerlerimize destek amacıyla düzenlendi. Gecede gerek sunumlarda gerekse sahne konseptlerinde baştan aşağı Afrin operasyonu öne çıkarıldı. Ödül alan finalistler sahnede Afrin askerlerine moral konuşması yaptı. TV’de canlı yayınlanan gecede tüm görüntüler video klip haline getirilerek askerlerimize moral için gönderileceği bildirildi. Ayrıca; hazırlanan klipler TV kanalları ve internet portallarında yayınlanacağı belirtildi.

Basın danışmanlığını Endeks Medya’nın yaptığı ödül töreninde ödül alan isimler şöyle sıralandı:

Siyaset onur ödülü: Bülent Akarcalı,

Yılın en iyi gazetecisi: İsmail Bayrak/Hürriyet Gazetesi,

Yılın en iyi spor spikeri: Setenay Cankat/Aspor

Yılın en iyi çıkış yapan firması: Mustafa Kemal Yalçınkaya/ One Spray Tattoo Geçici Dövmeleri

Yılın en iyi iş adamı: Osman Bayer/ Grandmoda Shoes

Yılın en iyi genç iş adamı: Şahin Zülfikarlı

Yılın en iyi eğitimcisi: Aydan Gömügen Tuncay/Kare Anaokulu

Yılın en iyi genç iş kadını: Emsal Doğan

Yılın en iyi kültür sanat programı: Güneri Civaoğlu ile Şeffaf Oda/CNNTürk

Yılın en iyi event firması: Portaxe/ Lütfü Sapmaz

Yılın en iyi sivil toplum kuruluşu: Uluslararası Down Sendromu Federasyonu/ Muhammed Abdullah Tuncay

Yılın en iyi çıkış yapan yayınevi: Alfa psikoloji yayınları

Yılın en iyi kadın program sunucusu: Zahide Yetiş/Show TV

Yılın en iyi sanatçısı: Deniz Seki

Yılın en iyi fantazi müzik kadın sanatçısı: Linet/Kandıra kandıra

Yılın en iyi fantazi müzik erkek sanatçısı: Ferman Toprak/Saldır moruk

Yılın en iyi duayen erkek tasarımcısı: Şinasi Günaydın

Yılın en iyi röportajı: Ömür Sabuncuoğlu/Ajda Pekkan Röportajı

Yılın en iyi magazin programı: Pazar Sürprizi / Show TV

Yılın en iyi erkek pop sanatçısı: İdo Tatlıses/Ya da boşver

Yılın en iyi kadın pop sanatçısı: Derya Uluğ/Canavar

Yılın en iyi çıkış yapan şarkıcısı: Güven Yüreyi/ Sen maşallah

Yılın en iyi sosyal medya fenomeni: Eylül Öztürk

Yılın en iyi hafta sonu haber spikeri: Ece Belen/Star TV

Yılın en iyi kadın haber spikeri: Buse Biçer/Habertürk

Yılın en iyi sanatçı menajeri: Tayfun Gürken

Yılın en iyi pr danışmanı: Emel Yalçın

Yılın en iyi iletişim danışmanı: Habil Ceyhan

Yılın en iyi erkek haber spikeri: Gökhan Taşkın/ Flash TV

Yılın en iyi aktüel magazin programı: Söylemezsem Olmaz/Beyaz TV

Yılın spor adamı onur ödülü: Turgay Kıran

Yılın en iyi güvenlik sistemleri firması: Armed güvenlik yapım a.ş./İbrahim Yılmaz

Yılın en iyi kiralık tekne firması: Den Den tekneleri/Tamer Köseoğlu

Yılın en iyi hastane grubu: Mehmet Toprak Hastanesi/Mehmet Toprak

Yılın en iyi diş hastanesi: Vien denta ağız ve diş merkezi/ Dt.Hüseyin Uğurel

Yılın en iyi saç ekim merkezi: Este Palace/Ferhat&Nagihan Akbaş

Avrupa'nın en iyi türk saç ekim merkezi: Duygu Koşan Haır Center

Yılın en iyi estetik ve plastik cerrahı: Op.dr. İbrahim Oskui

Yılın en iyi kadın doğum hekimi: Yrd.doç.dr.Burcu Aydın Boyama

Türkiye'de dansa katkılarından dolayı: Asena

Yılın en iyi film yapım şirketi: Gsa film/Burak Donay

Yılın en iyi medya danışmanı: Konca Kumkum

Yılın en iyi kişisel gelişim ve koçluk merkezi: Helpa Akademi/Gülşah Sam

Yılın en iyi şifalı taşlar ve bioenerji uzmanı: Belgin Dal

Yılın en iyi aktüel gazetecisi: Yağmur Kalyoncu/ Posta Gazetesi

Yılın en iyi kültür sanat gazetecisi: Funda Karayel/ Sabah Gazetesi

Yılın en iyi kadın giyim tasarımcısı: Hacere Orhan

Yılın en iyi çocuk abiye giyim tasarımcısı: Pınar Büyüksofuoğlu/Sandy Seashore

Yılın en iyi erkek oyuncusu: Tolga Güleç/Fazilet Hanım ve Kızları

Yılın en iyi kadın oyuncusu: Wılma Elles

Yılın en iyi cemiyet dergisi: klass magazin/ Muammer Kapucuoğlu

Yılın en iyi bilişim teknoloji uzmanı: Atakan Taşur/Bhs Group

Yılın en iyi quantum ve kişisel gelişim uzmanları: Anıl Şehirlioğlu & Şebnem Tacigut

Yılın en iyi onlıne bilet firması: www.biletbayi.com

Yılın en iyi modeli: Elif Ece Uzun

Yılın en iyi etkinlik organizatörü: Zeynep Turan

Yılın en iyi optik firması: Arma Optik/Hikmet Doruk

Yılın en iyi gündem programı: Magazin Gündemi/Kadir Balık/Kanal T

Yılın en iyi şehir oteli: Mövenpick Hotel Golden Horn / Ahmet Arslan

Yılın en iyi doğa oteli: Gököz natural park/Arif Doğru

Yılın en iyi muhafazakar oteli: The Qasr Bodrum Otel/ Taner Aydın

Yılın en iyi farkındalık projesi: Fibromiyalji Fms Sendromu/Rana Erdem

Yılın en iyi azeri sunucusu: Aysel Nazım/Space TV

Yılın en iyi çıkış yapan güzellik merkezi: Özlem&Mustafa Aksünger/Crystal Estetik güzellik merkezi

Yılın en iyi güzellik yarışması: Models of Turkey/ Burak Özdemir

Yılın en iyi genç senaristi: Kayahan Kaya

Türkiye’nin tanıtımına katkılarından dolayı: Lobin Turkey/ Fahri Ustaoğlu

Yılın en iyi gastronomi eki: Şehrin En İyileri eki/ Kaan Şimşek

Yılın en iyi yardım sever spikeri: Özge Pirçek

Yılın en iyi koreografı: Asil Çağıl

Yılın en iyi iç mimarı: Ahmet Güneş

Yılın en iyi senaryo kitabı: Ağustos Böcekleri ve Karıncalar/ Erhan Tuncer

Yılın en iyi araştırma programı sunucusu: Müge Anlı ile Tatlı Sert/ATV

Gecede plaket alanlar

Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu

Pozitif Prodüksiyon, Levent Çekiç

Fashion Art ve GSA Film