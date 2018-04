Dijital dünyanın ‘En’leri ödüllendirilecek

Her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Dijital Dünyanın Enleri’ ödül töreni 6’ncı defa kapılarını aralıyor. Bir milyondan fazla katılımcının oylarıyla belirlenen isimler 3 Mayıs 2018 Perşembe günü İstanbul’da düzenlenecek törenle ödüllerini alacak. Bu seneki ödül töreni Afrin’deki askerlere destek konseptiyle düzenlenecek.

Evrim ve Evren Yaşlak kardeşlerin yönetiminde dijital dergi Evos Angels tarafından bu yıl 6’ncısı düzenlenen ‘Dijital Dünyanın Enleri’ ödül törenine iş, sanat, medya, siyaset ve cemiyet hayatından çok sayıda ünlü isim katılacak. Dijital dünyanın en beğenilen isimlerinin ödüllendirileceği gecede 70 farklı kategoride ödül sahiplerini bulacak. Yapılan açıklamaya göre etkinlikte finalistler, dijitaldunyaninenleri.com sitesinde yapılan halka açık oylama ile belirlendi. Best Model of Turkey güzeli oyuncu Tuğçe Sarıkaya ve Ana Haber Spikeri Gökay Kalaycıoğlu’nun sunuculuğunu yapacağı ödül töreni, aynı zamanda Evos Angels tarafından 8 yıldır düzenlenen ‘Yıldızlar Geçidi’ defilesine de ev sahipliği yapacak. Her yıl ünlü modacı ve mankenlerin katıldığı defiledebu sene de seçkin tasarımcıların hazırladığı kıyafetler ünlü mankenlerin sunumuyla katılımcılara tanıtılacak.

Dijital dünyadan Afrin askerlerine moral

Her yıl farklı bir konseptle sunumu yapılan ödül töreni bu sene Afrin harekatına katılan kahraman askerlerimize destek amacıyla düzenleniyor. Gecede gerek defilelerde gerekse de sunumlarda baştan aşağı Afrin operasyonu objesi öne çıkarılacak. 3 aylık oylama sonucunda belirlenen birinciler sahnede Afrin askerlerine moral konuşması yapacak. Görüntüler video klip haline getirilerek Hatay’daki askerlere moral için gönderilecek. Hazırlanan klipler Tv kanalları ve internet portallarında yayınlanacak. Basın danışmanlığını Endeks Medya’nın yaptığı ödül töreninin görsel çekim ve tasarımlarını Media Studio, Özkan Aydoğanoğlu, Pozitif Prodüksiyon, Levent Çekiç, Fashion Art ve GSA Film Yapımcılık koordine ediyor.