Dijital dünyanın yeni yıldızı Görkem Sala

25 yaşındaki genç dj ve aranjör Görkem Sala İlk olarak "His Diyarı" albümü ile tanındı. Çok kısa bir sürede Türkiye'de bütün gözleri üzerine çekmeyi başaran genç yetenek, çoğu ünlü Türk şarkıcıların aranjesini üstlendi ve övgüler aldı.

25 yaşındaki Görkem her ay yurt dışında birçok farklı şehirde çalıyor. Türkiye'de Edm (elektronik dans müzik) tarzında müzik yapan daha doğrusu üreten sayılı isimlerden biri daha çok genç ve oldukça iyi bir cv ye sahip. İlk çalışması "His Diyarı" albümünü 13 Ocak 2017 de DK Records ile piyasaya sundu. Kısa sürede Türkiye ve yurt dışında büyük beğeni topladı.

iTunes, Deezer, Spotify ve birçok dijital ortamda çok dinlenenler arasında

Albümün içeriğinde mix şeklinde hazırlanan 9 single yer alıyor. Albümde Edm (elektronik dans müzik) türündeki parçaların yanı sıra Hip Hop tarzında parçalar var. Kayıtları DK records stüdyosunda yapılan albümde canlı enstrümanlar da kullanıldı. Şarkıların aranjesi ve besteleri Görkem Sala'ya ait. Albüm kısa sürede sosyal medyada ve dijital platformlarda Türk ve yabancı ünlüler tarafından övgüler aldı ve büyük hayran kitlesi oluşturdu.

'Hayallerimin arasında Spinnin Records ve dünyaca ünlü bir dj olmak var'

Görkem Sala "Elektronik müzik diğer müziklerden çok farklı bir yere sahiptir. Ritmi en yoğun hissettiğiniz, kulaklarınızı çınlatan, içinizdeki neşeyi, mutluluğu ön plana çıkaran bir müzik türüdür. Tabi bu müzik türü, Türkiye'de pek tutulan bir tarz değil. Özellikle Türkiye'de bazı klüplerde çalınan müzikler ile karşılaştırırlmaması gereken bu tür diğer ülkelerde el üstünde tutuluyor. Ünlü DJlerin pek çoğu da farkedeceğiniz üzere Hollanda, Belçika ülkelerinden çıkmış vaziyette benim amacım şuan için Spinnin Records bünyesi altına girmek ve tabi Türkiye'yi en iyi şekilde yurt dışında temsil edip, dünyaca ünlü bir dj olmak" dedi.

'Her parça yeni bir duygu his uyandırıcak'

"His Diyarı" albümünden sonra aynı isimdeki ikinci versiyon albümünü piyasaya çıkaran Görkem Sala, "Sağolsun kısa sürede beni kucaklayan geniş bir kitleye sahibim. Albüm kısa sürede beğenildi iyi yorumlar aldı. Bu beni en çok mutlu eden şey. Albümde parçalarımın isimlerini baz alarak yaşattığı duygular benim için çok önemliydi. Her parça yeni bir duygu his uyandırıcak şekilde hazırladım albümü. İkinci albümümde bunu daha tetikleyici hale getirip düzenledim" ifadelerini kullandı.