Dijital ekranla marketler buzdolabına taşınıyor

CarrefourSA, Samsung'la olan iş birliği çerçevesinde alışverişte çığır açacak yeniliğini tanıttı. Teknoloji alanında yaptığı yatırımlarla tüm altyapı süreçlerini SAP Sistemi'ne entegre eden CarrefourSA, teknoloji markalarıyla olan iş birliklerine devam ediyor. Bu çerçevede Samsung'un dijital ekrana sahip akıllı buzdolabı üzerinden carrefoursa.com'a bağlanarak alışveriş yapılmasına imkan sağlıyor. SAP ve Samsung işbirliği ile akıllı buzdolabı, içindeki ürünleri tanıyor, kullanıcının ürün ve yemek tercihlerini takip ediyor ve bu tercihlere göre kullanıcının sevebileceği yeni ürün önerilerinde bulunuyor.

“Dijital marketleri kurmak adına teknolojiye yatırıma devam edeceğiz”

Teknolojiye yaptığı yatırımları değerlendiren CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, şunları söyledi: “Günümüzün vazgeçilmezi teknolojideki her yeniliği inceliyor, süreçlerimizi verimli hale getirmek için yatırımlar yapıyor ve müşterilerimize daha keyifli bir alışveriş imkânı sunabilmek için çalışıyoruz. SAP Sistemi ile müşterilerimiz nezdinde marketlerimizde alışveriş süreçlerini kolaylaştırırken tüm mobil ve dijital platformlardan carrefoursa.com'a erişim imkanı sağlayarak alışveriş imkanı sunuyoruz. Diğer yanda tüm marketlerimizdeki ürün, müşteri ve satış hareketlerini tek ekranda görebiliyor, süreçleri analiz edebiliyor ve böylelikle müşteri odaklı gelecek stratejilerimizi daha net bir şekilde çizebiliyoruz. CarrefourSA olarak marketlerimize yansıttığımız süreçleri ve gelecekte hedeflediğimiz alışveriş ortamını SAP Forum İstanbul'a taşıdık. Bu doğrultuda teknolojiye olan yatırımlarımıza devam edeceğiz.”

Akıllı ekranla pratik bir şeklide sipariş verilebildiğini söyleyen Kutay Kartallıoğlu, “Yaptığımız bu örnek işbirliği ile müşterilerin; buzdolabının içini görmesini, buradan yemek tariflerini almasını ve eksik olan ürünleri doğrudan internet sitemizden sipariş edebilmelerini sağlıyoruz. Bu şeklide müşteri yemek tarifine ulaşıyor. Dolabındaki eksik ürünleri görebiliyor. En ekonomik koşullarla sitemizden bunları tedarik edebiliyor ve markete gitmesine gerek kalmaksızın evinin ihtiyacını karşılıyor” dedi.

Elektronik etiketlerle müşterilere en uygun fiyat

Geleceğin marketini kurma yolunda çalışmalarına devam eden ve bu alanda yatırımlara imza atan CarrefourSA, SAP Forum İstanbul'da elektronik etiketlerin yer aldığı dijital marketini tanıttı. SAP Sistemi'ne entegre olan elektronik etiketler ile tek bir merkezden ürünlere dair en son ve en uygun fiyatlar müşterilere yansıtılıyor. Bu süreçte müşteriler, olası fiyat değişimlerini anı anına takip edebiliyorlar. SAP Sistemi'ne entegrasyonun bir diğer getirisi ise herhangi bir CarrefourSA marketindeki ürün satış miktarı, ciro bilgisi gibi ekonomik verilerin ve market içindeki trafiğin satışa olan etkisinin anlık olarak izlenebilmesi ve raporlanabilmesi.

SAP Kalite Ödülleri'nden CarrefourSA'ya bronz ödül

SAP Forum İstanbul kapsamında düzenlenen SAP Kalite Ödülleri'nde CarrefourSA, Hızlı Teslim Kategorisi'nde Bronz Ödül'e layık görüldü. CarrefourSA, ödülü; Tedarik, Mal Hareketi, Stok Hareketi Raporlar ve Diğer İşlemler çerçevesinde çevrim süresinde yüzde 43'e varan zaman tasarrufu, marketlerin ekranlarda geçirdiği süreden 1 saat 20 dakika tasarruf elde edilmesi, ekran sayısında yüzde 33 ve kolon sayısında da yüzde 50'ye varan sadeleşme, navigasyon niteliği taşıyan hiyerarşi yapının yaratılması ile kullanıcı dostu, zaman kazandırıcı ve adaptasyonu yüksek ekranların yaratılması, iade süresinde yüzde 20'ye yakın zaman tasarrufu gibi adımlarla kazandı.

