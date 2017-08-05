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Dijital göz yoğunluğuna dikkat

Uzmanlar, cep telefonu, tablet ve bilgisayar gibi dijital cihazların uzun süre kullanımının göz yoğunluğuna neden olduğunu belirterek uyarılarda bulundu.

Dijital göz yoğunluğuna dikkat

05 Ağustos 2017 11:56

Gaziantep Özel Göznuru Göz Hastanesi hekimlerinden Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Nurettin Şahingözü, cep telefonu, tablet, dizüstü ve masaüstü bilgisayar gibi cihazların uzun süreli kullanımının dijital göz yorgunluğu hastalığına neden olduğunu söyledi. Günde 3 saat ve daha fazla dijital cihaz kullananlarda hastalığın görüldüğüne dikkat çeken Opr. Dr. Şahingözü, "Birçok kişide görülen bu hastalık, günde 3 saat veya daha fazla zamanını dijital cihazların başında ya da birden fazla cihazın karşısında zaman geçirmek hem zaman kaybına hem de göz sağlığına olumsuz etkileri vardır. Bilgisayar kullanmak zorunda kalan erişkinlerin birçoğu ise bu dijital hastalığa yakalanmaktadır. Dijital göz yorgunluğunun en büyük nedenlerinden bir tanesi bilgisayar karşısında gözün ekranı netleştirmek için yaptığı uyumdur. İnsan gözü yakın objeleri netleştirmek için uyum yapar. Bu uyum esnasında ise, göz merceğindeki kaslar kasılır ve mercek kalınlaşır. Değişen ışık gücüne göre göz bebeği ufalmaya ya da genişlemeye başlayabilir’’ dedi.

Gözlerde yanma ve batmalar

Şahingözü, dijital cihazlara bakarken gözlerde oluşan yanma, batma ve bulanıklığın sebebinin ise ekrana bakarken çok fazla göz kırpılmamasından kaynaklandığını vurguladı. Şahingözü,“ Normalde bir kişi dakika da ortalama 25 kez gözlerini kırparken bilgisayar kullanımında bu sayı oldukça azalıyor. Ekrana bakarken gözlerimizi kırpmak ve suni gözyaşı damlası kullanmak yararlı olabilir" uyarısında bulundu.

Bilgisayara bakma yöntemleri

Şahingözü, uzun süre bilgisayar kullananlara, gözleri en az derecede rahatsız edecek şekilde bilgisayara bakma yöntemlerini de anlattı. Şahingözü, "Göz kırpma ve suni göz yaşı basit bir yöntem olarak gözükse de gözün ıslanması için son derece önemlidir. Bilgisayar ekranı göz hizasında olmalıdır, ekrana çok yaklaşılmamalı belli bir mesafeden bakılmalıdır. Uzaklık ekrandakileri rahat görebilecek en uzak mesafe olmalıdır. Pencerelerle ekran açısı uygun olmalı, pencere ve diğer kaynaklardan gelen görüntüler ekran üzerine düşmemelidir. İri puntolu ve gözü yormayan karakterlerle yazmak, koyu renk zeminler üzerinde açık renk karakterlerle çalışmak, çalışırken 45-50 dakikada bir 5-10 dakika ara verip gözü dinlendirmek de göz sağlığı için çok önemlidir" diye konuştu.


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